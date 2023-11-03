38 минут назад
Генпрокуратура запретит производителям продуктов менять объем упаковки
Генпрокуратура России намерена вернуть на прилавки "честный литр" и "честный килограмм" и внесла соответствующие изменения в ГОСТ.
По инициативе Генпрокуратуры России 24 октября 2023 года внесены необходимые корректировки в ГОСТ 8.579-2019, касающийся требований к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте, - говорится в телеграм-канале ведомства.
Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара.
Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по полкило, килограмму и 2 килограмма, молоко — 200, 250, 500 миллилитров, литр или 2 литра.