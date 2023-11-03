В России

38 минут назад

Генпрокуратура запретит производителям продуктов менять объем упаковки

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#объем #упаковка #продукты #экономика

Генпрокуратура России намерена вернуть на прилавки "честный литр" и "честный килограмм" и внесла соответствующие изменения в ГОСТ.

Генеральная прокуратура РФ добилась внесения изменений в ГОСТ, согласно которым производители продуктов первой необходимости обязаны фасовать их в упаковки утвержденного в стандарте объема и не менять его, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По инициативе Генпрокуратуры России 24 октября 2023 года внесены необходимые корректировки в ГОСТ 8.579-2019, касающийся требований к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте, - говорится в телеграм-канале ведомства.

Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара.

Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по полкило, килограмму и 2 килограмма, молоко — 200, 250, 500 миллилитров, литр или 2 литра.
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#объем #упаковка #продукты #экономика

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