Экономика

51 минуту назад

Статистика: на прошлой неделе продолжили дорожать помидоры и яйца

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#цены #инфляция
Статистика: на прошлой неделе продолжили дорожать помидоры и яйца

Бензин и дизельное топливо за неделю, с 24 по 30 октября, продолжили дешеветь. А вот свинина, яйца, сметана прибавили в цене. Лидером подорожания, как и неделей ранее, остались помидоры. Липецкстат представил очередной обзор по оценке индекса потребительских цен за минувшую неделю.

Так, цена на помидоры за отчетную неделю подскочила на 8,33%. Подорожали свинина (+0,47%), баранина (+0,41%), мороженая рыба (+0,16%), пастеризованное молоко (+0,38%), подсолнечное масло (+0,3%), сухие молочные детские смеси (+0,5%). Заметно выросли в цене сметана (+1,16%), куриные яйца (+3,14%), мука (+1,64%), огурцы (+3%), морковь (+1,67%), свекла (+2,3%). Из непродовольственных товаров выросли цены на мужские футболки (+0,63%), шампунь (+1,11%), зубные щетки (+0,3%), сухие корма для животных (+0,8%). 

Вместе с тем стали дешевле говядина на 0,47%, мороженые и охлажденные куры (-0,51%), сливочное масло (-1,87%), маргарин (-2,54%), из молочной продукции цены снизились на творог (-0,65%), сыр (-1,27%). Подешевели также сахар (-0,51%), чай (-2,09%), картофель (-1,16%), капуста (-1,21%), яблоки (-1,47%). Потеряли в цене мужские носки (-1,54%), женские эластичные колготки (-1,13%). 

Недельная инфляция не затронула такие товары, как джинсы для школьников, детские футболки, пеленки, детские и взрослые кроссовки, хозяйственное и туалетное мыло, сигареты, спички, туалетную бумагу. 

Потребительские цены на бензин в целом на прошлой неделе продолжили сокращаться – они снизились на 0,8% против 0,5% неделей ранее. Средняя стоимость литра бензина в Липецкой области на 30 октября составляла 52,92 рубля (на 23 октября – 53,37 рубля). Стоимость бензина марки АИ-92 сократилась на 0,8% – до 50,27 рубля (на 23 октября –50,68 рубля). Бензин марки АИ-95 подешевел на 0,9% (54,88 рубля – против 55,66 рубля на предыдущей отчетной неделе). Бензин марки АИ-98 и выше вновь остался на уровне предыдущей недели - 68,49 рубля. Дизельное топливо подешевело на 1,4% (неделей ранее падение составило 0,6%). Его стоимость составила 60,78 рубля (было 61,66 рубля). 

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#цены #инфляция

Комментарии (1)

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Гость

19 минут назад
Хотя бы разок напечатали что в сталовой обл.администрации подоражали обеды которые стоят по их деньгам копейки.тогда они увидели что все дорожает сами они в магазины не ходят комуналку не платят поэтому все дорожает.
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Бизнес

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