Цены на рыбу в РФ могут подорожать на 40% из-за пошлин на судовое топливо

В РФ из-за введения пошлин на вывоз топлива выросли затраты на добычу рыбы, что в свою очередь может привести к резкому росту цен на рыбную продукцию.





Рыбопромышленники попросили освободить судовое топливо от повышающего коэффициента вывозных пошлин, из-за которого промысел подорожал на 40% и может повлиять на стоимость недорогой рыбы — минтая, сельди, сардин иваси, путассу и мойвы.



"Введение пошлины повлечет удорожание промысла и, как следствие, увеличение себестоимости производства практически всей рыбной продукции, выпускаемой российскими рыбодобывающими компаниями", — заявил глава ассоциации Герман Зверев.



Согласно постановлению правительства № 1637 от 5 октября, к вывозу судового топлива из РФ должен применяться повышающий коэффициент (50 тыс. руб. за тонну).



Из-за новых пошлин доля стоимости топлива в себестоимости производства рыбной продукции вырастет до 44 %, себестоимость самой продукции увеличится почти на треть (+29 %).



Рыбный промысел построен на принципе непрерывности. Во время длительных рейсов суда заправляются в море танкерами. Ловля рыбы производится не только в нацводах, но и за их пределами. Вместе с этим даже воды исключительной экономической зоны РФ (там добывается почти 80 % вылова) не относятся к таможенной территории страны. Поэтому для топлива и других припасов нужно оформлять документы об их вывозе с таможенной территории страны. Соответственно, на вывоз топлива действует новая пошлина.



Эксперты отмечают, что рост затрат повлияет на промысел социально значимых и недорогих видов рыбы — сельди, сардины иваси, путассу и мойвы. В России предупредили о возможном подорожании рыбы из-за пошлин на судовое топливо, - передает РБК со ссылкой на обращение Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) к Минсельхозу.Рыбопромышленники попросили освободить судовое топливо от повышающего коэффициента вывозных пошлин, из-за которого промысел подорожал на 40% и может повлиять на стоимость недорогой рыбы — минтая, сельди, сардин иваси, путассу и мойвы."Введение пошлины повлечет удорожание промысла и, как следствие, увеличение себестоимости производства практически всей рыбной продукции, выпускаемой российскими рыбодобывающими компаниями", — заявил глава ассоциации Герман Зверев.Согласно постановлению правительства № 1637 от 5 октября, к вывозу судового топлива из РФ должен применяться повышающий коэффициент (50 тыс. руб. за тонну).Из-за новых пошлин доля стоимости топлива в себестоимости производства рыбной продукции вырастет до 44 %, себестоимость самой продукции увеличится почти на треть (+29 %).Рыбный промысел построен на принципе непрерывности. Во время длительных рейсов суда заправляются в море танкерами. Ловля рыбы производится не только в нацводах, но и за их пределами. Вместе с этим даже воды исключительной экономической зоны РФ (там добывается почти 80 % вылова) не относятся к таможенной территории страны. Поэтому для топлива и других припасов нужно оформлять документы об их вывозе с таможенной территории страны. Соответственно, на вывоз топлива действует новая пошлина.Эксперты отмечают, что рост затрат повлияет на промысел социально значимых и недорогих видов рыбы — сельди, сардины иваси, путассу и мойвы.