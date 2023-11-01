сегодня, 20:23
Липецкая вечЁрка: коммунальные аварии, задержание колдуньи и новогодние драконы
Сегодня, 1 ноября, случились две коммунальные аварии: из-за прокладки самотечного коллектора вздулась дорога на Поперечном проезде, а из-за перебоев электроснабжения, тысячи липчан остались без воды, полицейские задержали мошенницу-ведунью, и мэрия предложила липчанам выбрать концепцию новогоднего украшения города.
Тот самый асфальт, который уложили всего год назад на месте огромной лужи, которую называли липецким морем. Водители, впрочем, игнорировали запрещающие знаки и ехали по привычной дороге.
— Там теперь американские горки получились, асфальт такими волнами пошел. Сразу видно, профессионалы работают! — заметил Знаю все.
— Дорого городу станет этот взлётно-залётный микрорайон на Опытной, скоро зима, а они только во вкус входят, — позлословил Садовод.
— Это фиаско, Экотерм, — добавил 077.
Эта авария уже вторая при прокладке самотечного коллектора фирмой «Экотерм». Первая произошла чуть больше месяца назад, когда рабочие компании пробили городской водопровод, из-за чего тысячи липчан на несколько дней остались без воды.
Кстати, яму на месте аварии у кольца Трубного завода «Экотерм» засыпал только под угрозой штрафа. Сотрудники управления главного смотрителя Липецка передали в городской департамент развития территории материалы на возбуждение административного дела по причине задержки восстановления благоустройства.
Вздыбившиимся асфальтом сегодня дело не закончилось. В 15:16 еще одна авария, нарушившая работу системы водоснабжения, произошла на электросетях. Жители 1-7 и 9 -14 микрорайонов, Опытной станции, центра города и Карьера остались без воды на неопределенное время.
Зато подземный переход на улице Краснозаводкой демонтируют без неожиданностей. В Тракторном даже наладили движение в объезд раскопок, правда, некоторые водители по-прежнему срезают через дворы.
— Поставить два патрульных экипажа ГИБДД и навести порядок, на знаки никто не смотрит, едут по встречке, будет много аварий, — предложил Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ.
Обратите внимание: на время демонтажа перехода изменен автобусный маршрут №19.
Хорошие коммунальные новости сегодня все же были: в Липецке закончился последний в этом году дорожный ремонт и найден подрядчик для ремонта ливневки на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе.
Оперативники задержали 41-летнюю жительницу Воронежа, которая убеждала доверчивых граждан в наложенной на них порче.
Промышляла она у медицинских учреждений. Мужчине предложила снять порчу за 30 тысяч рублей, а женщине за 16 тысяч, но взяла еще золотую цепочку, кулон и крестик. Теперь колдунье грозит до пяти лет лишения свободы.
— Смысл её задерживать? Другая найдется. Дело не в ведуньях, а в людях. Пока будут люди верить в исцеления, Кашпировских и прочую ересь, так и будет, — считает Логика48.
Горожанам предложили выбрать концепцию новогоднего украшения Липецка. Вариантов три. Проголосовать за понравившийся можно на портале «Открытый Липецк».
— Символ стоит на Кудыкиной горе, — заметил 007.
— Поддерживаю! Драконы — не тыквы со свечками, это символ дружественного нам государства. Змей Горыныч в русских сказках так себе, конечно, герой, отрицательный, девушек похищал, богатыри ему головы рубили Но, тссс. Кто старое помянет — тому глаз вон. До поры-времени, — написал Китайский городовой.
— С какой стати мы Новый год должны по-китайски отмечать? — возмутился Викторм.
— Викторм, а сказкой, кстати, мы отмечаем новый год по-европейски? Наш новый год — 1 сентября и без всяких ёлок. А ещё с какой кстати вы, товарищ, носите туфли, а не лапти? — ответил ему Папа коммуниста.
— Папа коммуниста, лапти не самый плохой вариант обуви, летом нога дышит, лёгкие, дешёвые, просты в изготовлении. На манер греческих сандалий. Многие носят деревянную обувь: в Европе сабо, в Японии — гэта. Никто в них пальцем не тычет, что ж своё-то хаить? — поддержал дискуссию Садовод.
Завтра, выходя из дома, не забудьте взять зонт. По прогнозам синоптиков, 2 ноября в Липецке облачно с прояснениями и дожди. Немного похолодает, столбики термометров не поднимутся выше +13 градусов.
Адвокат
Гость
Электорат