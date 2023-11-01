Общество

сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: коммунальные аварии, задержание колдуньи и новогодние драконы

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#вечЁрка #коммунальная авария #мошенничество #Новый год
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Липецкая вечЁрка: коммунальные аварии, задержание колдуньи и новогодние драконы

Сегодня, 1 ноября, случились две коммунальные аварии: из-за прокладки самотечного коллектора вздулась дорога на Поперечном проезде, а из-за перебоев электроснабжения, тысячи липчан остались без воды, полицейские задержали мошенницу-ведунью, и мэрия предложила липчанам выбрать концепцию новогоднего украшения города.

После обеда мэрия разослала сухое сообщение о  перекрытии движения на Поперечном проезде. Оказалось, что во время прокладки канализационного коллектора на проезде  вздыбился асфальт.



Тот самый асфальт, который уложили всего год назад на месте огромной лужи, которую называли липецким морем. Водители, впрочем, игнорировали запрещающие знаки и ехали по привычной дороге.

— Там теперь американские горки получились, асфальт такими волнами пошел. Сразу видно, профессионалы работают! — заметил Знаю все.

— Дорого городу станет этот взлётно-залётный микрорайон на Опытной, скоро зима, а они только во вкус входят, — позлословил Садовод.

— Это фиаско, Экотерм, — добавил 077.

Эта авария уже вторая при прокладке самотечного коллектора фирмой «Экотерм». Первая произошла чуть больше месяца назад, когда рабочие компании пробили городской водопровод, из-за чего тысячи липчан на несколько дней остались без воды. 

Кстати, яму на месте аварии у кольца Трубного завода «Экотерм» засыпал только под угрозой штрафа. Сотрудники управления главного смотрителя Липецка передали в городской департамент развития территории материалы на возбуждение административного дела по причине задержки восстановления благоустройства.

Вздыбившиимся асфальтом сегодня дело не закончилось. В 15:16 еще одна авария, нарушившая работу системы водоснабжения, произошла на электросетях. Жители 1-7 и 9 -14 микрорайонов, Опытной станции, центра города и Карьера остались без воды на неопределенное время

Зато подземный переход на улице Краснозаводкой демонтируют без неожиданностей. В Тракторном даже наладили движение в объезд раскопок, правда, некоторые водители по-прежнему срезают через дворы.

— Поставить два патрульных экипажа ГИБДД и навести порядок, на знаки никто не смотрит, едут по встречке, будет много аварий, — предложил Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ.

Обратите внимание: на время демонтажа перехода  изменен автобусный маршрут №19.



Хорошие коммунальные новости сегодня все же были: в Липецке закончился последний в этом году дорожный ремонт и найден подрядчик для ремонта ливневки на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе.

Оперативники задержали 41-летнюю жительницу Воронежа, которая убеждала доверчивых граждан в наложенной на них порче.



Промышляла она у медицинских учреждений. Мужчине предложила снять порчу за 30 тысяч рублей, а женщине за 16 тысяч, но взяла еще золотую цепочку, кулон и крестик. Теперь колдунье грозит до пяти лет лишения свободы. 

— Смысл её задерживать? Другая найдется. Дело не в ведуньях, а в людях. Пока будут люди верить в исцеления, Кашпировских и прочую ересь, так и будет, — считает Логика48.

Горожанам предложили выбрать концепцию новогоднего украшения Липецка. Вариантов три. Проголосовать за понравившийся можно на портале «Открытый Липецк».



— Символ стоит на Кудыкиной горе, — заметил 007.

— Поддерживаю! Драконы — не тыквы со свечками, это символ дружественного нам государства. Змей Горыныч в русских сказках так себе, конечно, герой, отрицательный, девушек похищал, богатыри ему головы рубили Но, тссс. Кто старое помянет — тому глаз вон. До поры-времени, — написал Китайский городовой.

— С какой стати мы Новый год должны по-китайски отмечать? — возмутился Викторм.

— Викторм, а сказкой, кстати, мы отмечаем новый год по-европейски? Наш новый год — 1 сентября и без всяких ёлок. А ещё с какой кстати вы, товарищ, носите туфли, а не лапти? — ответил ему Папа коммуниста.

— Папа коммуниста, лапти не самый плохой вариант обуви, летом нога дышит, лёгкие, дешёвые, просты в изготовлении. На манер греческих сандалий. Многие носят деревянную обувь: в Европе сабо, в Японии — гэта. Никто в них пальцем не тычет, что ж своё-то хаить? — поддержал дискуссию Садовод.

Завтра, выходя из дома, не забудьте взять зонт. По прогнозам синоптиков, 2 ноября в Липецке облачно с прояснениями и дожди. Немного похолодает, столбики термометров не поднимутся выше +13 градусов.
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#вечЁрка #коммунальная авария #мошенничество #Новый год
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Комментарии (3)

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Адвокат

40 минут назад
Зачем нам Дроконы на Новый год у нас что своих персонажей мало из русских сказок которые любят дети .Ещёбы горил каких нибудь придумали
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Гость

55 минут назад
Зато на Катукова 27, а канализация течёт уже три месяца никто сделать не может, и у 5 хлебозавода при въезде водопровод повреждён дел нет никому зато мосты ремонтируем
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Электорат

58 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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