Происшествия

32 минуты назад

Воронежская ведунья-мошенница подстерегала липчан у больниц

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#мошенничество
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41-летнюю женщину задержали полицейские. Известно о двух ее жертвах.

Оперативники уголовного розыска УМВД России по Липецку раскрыли два мошенничества, совершенных 41-летней жительницей Воронежа. Женщина уже привлекалась  к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.

Как выяснили полицейские, воронежская гастролерша искала своих жертв неподалеку от медицинского учреждения в Левобережном районе Липецка. Первому из пострадавших, 60-летнему мужчине, она предложила снять порчу — причину его недугов. Тот передал мошеннице 30 тысяч рублей.

Еще одна потерпевшая, 47-летняя липчанка, после обряда снятия порчи лишилась 16 тысяч рублей, золотой цепочки с кулоном и крестиком.

«Следственными органами возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Максимальная санкция инкриминируемой женщине статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

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#мошенничество
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