Воронежская ведунья-мошенница подстерегала липчан у больниц

41-летнюю женщину задержали полицейские. Известно о двух ее жертвах.





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Оперативники уголовного розыска УМВД России по Липецку раскрыли два мошенничества, совершенных 41-летней жительницей Воронежа. Женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.



Как выяснили полицейские, воронежская гастролерша искала своих жертв неподалеку от медицинского учреждения в Левобережном районе Липецка. Первому из пострадавших, 60-летнему мужчине, она предложила снять порчу — причину его недугов. Тот передал мошеннице 30 тысяч рублей.



Еще одна потерпевшая, 47-летняя липчанка, после обряда снятия порчи лишилась 16 тысяч рублей, золотой цепочки с кулоном и крестиком.



«Следственными органами возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Максимальная санкция инкриминируемой женщине статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



