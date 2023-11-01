Погода в Липецке

6 минут назад

Циклон принесет в Липецкую область дожди

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#дожди
Циклон принесет в Липецкую область дожди

2 ноября через территорию Липецкой области с юго-запада на северо-восток будет перемещаться циклон, ожидаются дожди разной интенсивности, местами усилится ветер до 15-18 м/сек. 

3 ноября Липецкая область окажется в тыловой части циклона — осадки сохранятся только ночью. 4 ноября в малоградиентном поле осадков не прогнозируется. Среднесуточные температуры воздуха составят: 2 ноября — 10-12 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы, 3 и 4 ноября – 4-6 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, дожди — днем местами сильные. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-18 м/сек. Ночью температура воздуха составит  от +6 до +11 градусов, днем — от +8 до +13 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, дожди. Ночью на улице — от +9 до +11 градусов, днем — от +11 до +13.

День 2 ноября стал самым теплым в Липецке в 1932 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1991 году – 16 градусов мороза. 

95
#дожди

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