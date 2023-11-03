Общество
01.11.2023 16:39
Из-за аварии на сетях электроснабжения в нескольких районах Липецка возможно понижение давления воды
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Из-за аварии на электросетях филиала ПАО «Россети центр», которая произошла в 15:16, возможно снижение давления воды и повышение ее мутности у жителей 1 - 7, 9 -14 микрорайонов Липецка, а также Опытной станции, центра города и Карьера.
Энергоснабжение было восстановлено в 15:37, однако даже такой короткое отключение вызвало нарушение работы системы водоснабжения.
«РВК-Липецк» восстанавливает работу водозабора и сетей. Также усилен контроль над качеством питьевой воды. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048», — говорится в сообщении о произошедшем.
Энергоснабжение было восстановлено в 15:37, однако даже такой короткое отключение вызвало нарушение работы системы водоснабжения.
«РВК-Липецк» восстанавливает работу водозабора и сетей. Также усилен контроль над качеством питьевой воды. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048», — говорится в сообщении о произошедшем.
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Mikl
Викторм
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Маша