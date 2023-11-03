Общество

01.11.2023 16:39

Из-за аварии на сетях электроснабжения в нескольких районах Липецка возможно понижение давления воды

11 3010
#коммунальная авария #отключения
19
Из-за аварии на сетях электроснабжения в нескольких районах Липецка возможно понижение давления воды
Из-за аварии на электросетях филиала ПАО «Россети центр», которая произошла в 15:16, возможно снижение давления воды и повышение ее мутности у жителей 1 - 7,  9 -14 микрорайонов Липецка, а также Опытной станции, центра города и Карьера. 

Энергоснабжение было восстановлено в 15:37, однако даже такой короткое отключение вызвало нарушение работы системы водоснабжения. 

«РВК-Липецк» восстанавливает работу водозабора и сетей. Также усилен контроль над качеством питьевой воды. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048», — говорится в сообщении о произошедшем.

11 3010
#коммунальная авария #отключения
19

Комментарии (11)

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Mikl

вчера, 14:44
ё, е мое, действительно, мутность и электричество не связаны друг с другом это даже школьник обьяснит по закону Бойля Мариотта из одного сосуда вода перетекает в другой сосуд, а при чем здесь электричество?
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Викторм

вчера, 11:49
Поколение ЕГЭ, он же написал, что с падением давления из-за аварии на электросетях всё ясно, не ясно происхождение мутности
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Поколение ЕГЭ

01.11.2023 19:51
Викторм, мне интересен принцип работы водных насосов. Они от электричества работают, или на дровах?
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Викторм

01.11.2023 19:38
Поколение ЕГЭ, что именно тебе было непонятно в его вопросе?
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Хуже чем баждак

01.11.2023 19:19
Ну что-то прям авария на аварии, совсем походу уже всё сгнило и рассыпается как развалюха какая-то, это наше ЖКХ
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Кажется

01.11.2023 17:37
Идёт целенаправленное вредительство в Липецке.Интересно,а главный знает?
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Поколение ЕГЭ

01.11.2023 17:29
ё моё, а воду разве не электрические насосы качают?
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Оптимист

01.11.2023 17:24
На Дачном сильно упало давление. Около года уже помыться нормально невозможно. Пойдем в суд
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ё моё

01.11.2023 17:20
ё, это же липецкие эффективные менеджеры! У них вода течёт по электрическим проводам, видимо. Поколение ЕГЭ.
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Маша

01.11.2023 17:09
Что опять Экотерм напортачил? Взлетный подключали в очередной раз.
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