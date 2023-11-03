Из-за аварии на сетях электроснабжения в нескольких районах Липецка возможно понижение давления воды

Из-за аварии на электросетях филиала ПАО «Россети центр», которая произошла в 15:16, возможно снижение давления воды и повышение ее мутности у жителей 1 - 7, 9 -14 микрорайонов Липецка, а также Опытной станции, центра города и Карьера.



Энергоснабжение было восстановлено в 15:37, однако даже такой короткое отключение вызвало нарушение работы системы водоснабжения.



«РВК-Липецк» восстанавливает работу водозабора и сетей. Также усилен контроль над качеством питьевой воды. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048», — говорится в сообщении о произошедшем.



