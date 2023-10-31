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59 минут назад
В РФ наиболее востребованы учителя математики, русского и иностранных языков
Согласно результатам опроса, в регионах наиболее востребованы преподаватели математики, русского и иностранных языков.
В России был опрос в 85 регионах о ситуации с наличием в каждом из них учителей всех необходимых профилей. Ответили 40 регионов, и, согласно результатам опроса, наиболее востребованы преподаватели математики, русского и иностранных языков, - передает РБК со ссылкой на результаты исследования.
О дефиците учителей математики сообщили 35 регионов, или 88% от числа давших ответы, русского языка — 31 регион (78%), английского и других иностранных языков — 29 регионов (73%), литературы — 24 региона (60%), начальных классов — 21 регион (53%), физики — 13 регионов (33%).
Нехватка педагогов по математике наблюдается практически в каждом из 40 ответивших регионов.
Наряду с нехваткой учителей по математике в Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Краснодарском крае и других регионах указали на востребованность педагогов по физике и информатике.
В министерстве образования и науки Челябинской области связали нехватку учителей математики и русского языка с тем, что их предметы — обязательные для аттестации в 9-ом и 11-м классах. Английский язык участники опроса назвали важным для построения карьеры.
Большинство опрошенных регионов, среди которых в том числе Московская, Тюменская, Иркутская и Архангельская области, также указали на нехватку учителей по русскому языку и литературе.
В Калужской области и Пермском крае рост потребности в педагогах начальных классов связывают с увеличением численности населения.
Кроме того, в Удмуртии отметили нехватку воспитателей и педагогов в детских садах. В Тамбовской, Владимирской и Астраханской областях указали на нехватку педагогов-психологов. В Ленинградской области наряду с нехваткой педагогов начальной школы сообщили о потребности в учителях музыки и пения.
Как уточнили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, причина дефицита учителей заключается в том, что педагогами чаще всего являются молодые женщины, которые могут в какой-то момент решить продолжить образование или уйти в декретный отпуск. Кроме того, у выпускников вузов, готовящих преподавателей, большой выбор сопряженных профессий — журналистка, PR, IT и другие.
Образовательные организации выполняют учебный план в полном объеме за счет того, что педагоги работают по внешнему и внутреннему совместительству, а также путем привлечения молодых специалистов и учителей-пенсионеров, за счет привлечения работников по программе "Земский учитель" и студентов старших курсов педагогических вузов.
Зарплата педагогов зависит не только от оклада, но и от количества часов преподавания в неделю, стимулирующих выплат, квалификационного разряда, дополнительной нагрузки, например в виде классного руководства.
О дефиците учителей математики сообщили 35 регионов, или 88% от числа давших ответы, русского языка — 31 регион (78%), английского и других иностранных языков — 29 регионов (73%), литературы — 24 региона (60%), начальных классов — 21 регион (53%), физики — 13 регионов (33%).
Нехватка педагогов по математике наблюдается практически в каждом из 40 ответивших регионов.
Наряду с нехваткой учителей по математике в Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Краснодарском крае и других регионах указали на востребованность педагогов по физике и информатике.
В министерстве образования и науки Челябинской области связали нехватку учителей математики и русского языка с тем, что их предметы — обязательные для аттестации в 9-ом и 11-м классах. Английский язык участники опроса назвали важным для построения карьеры.
Большинство опрошенных регионов, среди которых в том числе Московская, Тюменская, Иркутская и Архангельская области, также указали на нехватку учителей по русскому языку и литературе.
В Калужской области и Пермском крае рост потребности в педагогах начальных классов связывают с увеличением численности населения.
Кроме того, в Удмуртии отметили нехватку воспитателей и педагогов в детских садах. В Тамбовской, Владимирской и Астраханской областях указали на нехватку педагогов-психологов. В Ленинградской области наряду с нехваткой педагогов начальной школы сообщили о потребности в учителях музыки и пения.
Как уточнили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, причина дефицита учителей заключается в том, что педагогами чаще всего являются молодые женщины, которые могут в какой-то момент решить продолжить образование или уйти в декретный отпуск. Кроме того, у выпускников вузов, готовящих преподавателей, большой выбор сопряженных профессий — журналистка, PR, IT и другие.
Образовательные организации выполняют учебный план в полном объеме за счет того, что педагоги работают по внешнему и внутреннему совместительству, а также путем привлечения молодых специалистов и учителей-пенсионеров, за счет привлечения работников по программе "Земский учитель" и студентов старших курсов педагогических вузов.
Зарплата педагогов зависит не только от оклада, но и от количества часов преподавания в неделю, стимулирующих выплат, квалификационного разряда, дополнительной нагрузки, например в виде классного руководства.