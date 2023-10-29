Трагедия в Сыктывкаре: липчане проиграли, забив мяч на последних минутах в свои ворота

Липчанам пока не удаётся подняться с нижней строчки в турнирной таблице.

Липецкая команда по мини-футболу, выступающая в Суперлиге, не сумела развить успех в республике Коми, добытый в первой игре с «Новой Генерацией». В повторном матче с Сыктывкаре наши парни обидно уступили – 2:3.

Матч начал складываться как нельзя лучше для Липецка. Уже на 1-й минуте Руслан Курбанов перехватил мяч в центре площадки, продвинулся вперёд и пробил точно в угол – 1:0.

В дальнейшем хозяева не раз могли сравнять счёт. Наш вратарь Леон Геджуа крутился, как белка в колесе, а однажды липчан выручила штанги. И всё же на 16-й минуте на 16-й минуте Роман Иванин сумел восстановить «статус кво», пробив с носка в дальний нижний угол – 1:1.

Вратарь «Новой Генерации» Александр Кригер тоже не простаивал без дела, а буквально перед самым перерывом сыграл по принципу: «Сам сломал – сам починил». Голкипер руками коснулся мяча за пределами штрафной, предоставив липчнам отличный шанс для «расстрела» своих ворот прямо по центру, но сам же и спас свою команду после мощнейшего удара Александра Коробейникова.

Далее Липецк начал терять бойцов. После перерыва не смог продолжить игру Курбанов, а в начале второго тайма захромал и покинул площадку Денис Гуляйкин.

Но даже в такой ситуации наша команда смогла выйти вперёд на 27-й минуте: Исмаил Гибадуллин со страшной силой пробил по воротам, мяч заметался и юркнул в сетку. Гол записали на Коробейникова, который по мнению судей, коснулся мяча последним.

Но радость липчан длилась недолго. Всего через минуту: Даниил Ковтун подсуетился в нашей штрафной и катнул мяч мимо Геджуа – 2:2.

Давление «Новой Генерации» росло. На 31-й минуте Геджуа исполнил «сейв матча» - вытянувшись в струнку в броске отразил удар Ивана Суворова в дальний угол. Липецк вполне мог надеяться на серию пенальти, как и в первом матче. Но… Развязка наступила за 3 минуты до финального свистка. Игрок сборной Армении Геворг Мнацаканян пробил по воротам и мяч рикошетом от Ильи Андреева влетел в сетку – 3:2…



- Те игры, которые мы играем по качеству неважно, каким-то образом вытягиваем. Сегодня было намного лучше по качеству игры, но в концовке мы допускаем ту решающую ошибку, из-за которой проигрываем. Очень обидно. Сегодня было тяжело, потеряли ряд игроков, было физически сложно. Мы выдерживали, имели свои шансы, но чуть больше сегодня склонилась чаша весов в пользу хозяев. – прокомментировал главный тренер липчан Темур Алекберов.

В турнирной таблице Липецк по-прежнему на последнем 12-м месте: 14 игр, 10 очков. 10 и 11 ноября наша команда примет дома «Кристалл» из Санкт-Петербурга, занимающий 10-е место.



Фото МФК "Новая генерация"

