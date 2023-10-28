Липецкий мини-футбол героически спас игру в Сыктывкаре, забив три гола за последние 4 минуты

Наша команда показала, что её рано списывать со счетов.

В жизни всегда есть место подвигу. Липецкий мини-футбольный клуб сумел не просто победить в Сыктывкаре благополучную «Новую генерацию», но сделал это в крайне тяжёлых условиях. После первого тайма липчане проигрывали с разницей в три мяча, но не сдались и сравняли счёт – 5:5, после чего вырвали победу в серии пенальти.

Тем самым Липецк прервал безвыигрышную серию из 8-ми матчей, показав, что его пока рано списывать со счетов.

Начало игры выдалось для гостей мрачным. Уде к 6-й минуте показалось, что всё кончено: хозяева вышли вперёд – 3:0. Первый гол в свои ворота забил наш Илья Андреев, второй на счету Александра Семукова, пробившего с близкого расстояния прямо под перекладину, а третий после сольного прохода забил игрок сборной Армении Геворг Мнацакян.

Липчане отреагировали заменой вратаря: Родиона Залалетдинова сменил Леон Геджуа. Вскоре у липецких болельщиков появился ещё один повод для тревоги: Геджуа болезненно столкнулся с соперником и попросил замены. Однако вскоре он всё же вернулся на площадку.

Отыгрываться Липецк начал во втором тайме. На 22-й минуте своё слово сказали футболисты, летом перешедшие к нам из КПРФ-2: Александр Коробейников пасом из угла площадки нашёл Руслана Кубранова и бывший «король Высшей лиги» отквитал один мяч – 3:1.

Правда, тут же Артём Елькин словно показал гостям, что «рыпаться поздно»: его дальний удар поставил в тупик Геджуа – 4:1.

На 26-й минуте у липчан отличился Исмаил Гибадуллин, но всё тот же Елькин следом забил пятый мяч «Новой генерации» - 5:2....

За 4 минуты до конца второго тайма второго тайма наш тренер Темур Алекберов выпустил пятого полевого игрока. И игра «ва-банк» принесла плоды: практически сразу же Олег Кручинин мощно «выстрелил» по воротам и Денис Гуляйкин добил мяч в сетку – 5:3. На предпоследней минуте «вратарь-гоняла» Коробейников отметился мощным ударом с левой ноги в угол – 5:4. А на последних секундах «коммунистическая парочка»: Коробейников и Кубранов вскрыла фланг обороны хозяев: первый нашёл второго мастерским пасом и Руслан оформил «дубль» - 5:5!

В серии пенальти по четыре удара команды пробили без промаха, у нас отличились Гуляйкин, Коробейников, Андреев и Дунец.

При счёте 4:4 в ворота Липецка вернулся Залалетдинов и… вытащил удар бившего последним Дмитрия Леготина.

Следом к мячу подошёл Кручинин и чётко реализовал свой удар – 5:4 в серии и 6:5 в матче!



Обзор матча



Мы матч отпустили. Сами виноваты, допустили грубые ошибки. На которые не имели права. Это моя недоработка, виноват. Пять на четыре мы сыграли просто ужасно, - сказал после игры главный тренер «Новой генерации» Алексей Степанов, который в 2019 году успел поработать и в Липецке.

Комментарий его липецкого коллеги Алекберова таков:

- Мы почему-то себе позволяем уже не первую игру начинать с града пропущенных мячей, потом героически стараться их отыгрывать. Это не всегда получается. Сегодня один из компонентов игры нам помог – игра пять на четыре. Мы, наконец, выиграли серию пенальти после трёх поражений. Но в целом так начинать матчи, конечно, нельзя. Сегодня, если брать индивидуально, не все попали в игру, показали свой уровень. Завтра будет многое зависеть от того, как наш, скажем так, второй эшелон войдёт в игру и будет эту игру держать.

Повторный матч состоится сегодня в 16:00.