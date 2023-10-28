Происшествия

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«Прооперировали, все хорошо»: из коленного сустава ребенка хирурги вынули кусок арматуры

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#несчастный случай #дети
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«Прооперировали, все хорошо»: из коленного сустава ребенка хирурги вынули кусок арматуры

11-летний мальчик лежит в обычной палате отделения травматологии.

Состояние 11-летнего мальчика, которого вчера доставили из Каменного лога в детскую областную больницу с обрезком арматуры в ноге, не вызывает беспокойств у медиков.

- Арматура пробила колено ребенку. Извлечение прута прошло успешно. Прооперировали, все хорошо. Коленный сустав мы мальчишке спасли. Он лежит в обычной палате травматологического отделения, - сообщил GOROD48 главный врач клиники Сергей Голобурдин.

Напомним, что вчера спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка доставали из Каменного лога 11-летнего мальчика. Оказалось, что школьник гулял с друзьями в районе улицы Звёздной, и упал в лог с пятиметровой высоты, где и напоролся на торчавшую из бетонной плиты арматуру. Спасатели перепилили ее ниже колена, оставив фрагмент металла в ноге, передали пострадавшего бригаде скорой помощи.
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#несчастный случай #дети
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Комментарии (3)

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Коленный сустав?

45 минут назад
Это плохо. Очень плохо.
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, Патриот

56 минут назад
Молодцы!!! Дай Вам Бог того, что желаете!!!
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Дед Митяй

57 минут назад
Поправляйся скорее, ребенок!Все будет хорошо!
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