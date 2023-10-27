Происшествия
сегодня, 18:09
11-летний школьник упал в Каменный лог на арматуру
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Торчащий из бетонной плиты штырь проткнул ногу ребенка.
Сегодня спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка доставали из Каменного лога 11-летнего мальчика.
К логу из вызвали врачи скорой помощи. Оказалось, что школьник гулял с друзьями в районе улицы Звёздной, и упал с пятиметровой высоты в Каменный лог. Ногой мальчик «напоролся» на торчавшую из бетонной плиты арматуру.
«Спасатели осторожно отпилили арматуру, оставив фрагмент в ноге мальчика, и помогли доставить его в машину скорой помощи», — рассказали в управлении ГО и ЧС.
Фото Управления по делам ГО и ЧС
К логу из вызвали врачи скорой помощи. Оказалось, что школьник гулял с друзьями в районе улицы Звёздной, и упал с пятиметровой высоты в Каменный лог. Ногой мальчик «напоролся» на торчавшую из бетонной плиты арматуру.
«Спасатели осторожно отпилили арматуру, оставив фрагмент в ноге мальчика, и помогли доставить его в машину скорой помощи», — рассказали в управлении ГО и ЧС.
Фото Управления по делам ГО и ЧС
13 4055
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