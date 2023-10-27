Происшествия

сегодня, 18:09

11-летний школьник упал в Каменный лог на арматуру

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#несчастный случай #спасатели
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11-летний школьник упал в Каменный лог на арматуру

Торчащий из бетонной плиты штырь проткнул ногу ребенка.

Сегодня спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка доставали из Каменного лога 11-летнего мальчика.

К логу из вызвали врачи скорой помощи. Оказалось, что школьник гулял с друзьями в районе улицы Звёздной, и упал с пятиметровой высоты  в Каменный лог. Ногой мальчик «напоролся» на торчавшую из бетонной плиты арматуру.

«Спасатели осторожно отпилили арматуру, оставив фрагмент в ноге мальчика, и помогли доставить его в машину скорой помощи», — рассказали в управлении ГО и ЧС.

Фото Управления по делам ГО и ЧС
13 4055
#несчастный случай #спасатели
3

Комментарии (13)

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Бешеный

сегодня, 21:06
Дед Ми Да ладно на пиво и на кабаки родители деньги находит она секции типа нету просто не хотят заниматься детьми да и все
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Маша

сегодня, 20:34
Каникулы начались!
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Я

сегодня, 20:14
Дед Митяй, кто ищет на одно место приключений всегда их найдут
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Да

сегодня, 20:12
Нет, запретили там гулять родители,которые воспитывают своих детей
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да уж

сегодня, 20:08
Меня тоже это интересует, Деньги на смартфоны детям есть,а на секции нет?
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АБВ

сегодня, 19:50
Ой, да ладно! Где мы только негоняли то гарожам то стройкам то на санках алюминиевых с горки ... А сейчас на ватрушках нельзя, там нельзя ... Типличные стали. На то оно и детство.
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Патриот

сегодня, 19:48
Меня тоже это интересует, вот именно.
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Дед Митяй

сегодня, 19:47
Сделайте детям бесплатные секции!Нечего ребятам делать, а энергии много.Одни тц кругом, да алкомаркеты! А на секции платные нет денег у родителей.Мало того, что за секцию, еще и за сборы платить, за форму...Вот и получается, что дети предоставлены сами себе: то на поезд залезут, то в лог..
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Нет

сегодня, 19:45
Да, а что плита с арматурой забыла в логу? кто, когда и на каком основании запретил гулять в этом месте, признанном памятником природы? и разрешил сбрасывать туда строительный мусор?
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Да

сегодня, 19:36
Меня тоже это интересует, можно гулять у Звёздного,в быхановом саду,что дети забыли в логу? родители должны объяснять детям правила поведения на улице,где можно играть,а где нельзя
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