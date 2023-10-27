11-летний школьник упал в Каменный лог на арматуру

Торчащий из бетонной плиты штырь проткнул ногу ребенка.

Сегодня спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка доставали из Каменного лога 11-летнего мальчика.



К логу из вызвали врачи скорой помощи. Оказалось, что школьник гулял с друзьями в районе улицы Звёздной, и упал с пятиметровой высоты в Каменный лог. Ногой мальчик «напоролся» на торчавшую из бетонной плиты арматуру.



«Спасатели осторожно отпилили арматуру, оставив фрагмент в ноге мальчика, и помогли доставить его в машину скорой помощи», — рассказали в управлении ГО и ЧС.



Фото Управления по делам ГО и ЧС

