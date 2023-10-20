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12 минут назад

Нулевой налог на прибыль для IT-компаний может быть продлен

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#IT-компании #нулевой налог #прибыль #экономика

Пока что налог можно не платить до конца 2024 года.

Минцифры и Минфин обсудят продление нулевого налога на прибыль для IT-компаний на срок после 2024 года, - передает "Интерфакс".

Нулевая ставка по налогу на прибыль действует для ИТ-компаний и производителей ПАК, включенных в реестр российского ПО, до конца 2024 года. С 2025 года ставка должна будет составить 3%.

"Финального решения нет, мы с Минфином будем обсуждать. Естественно, мы будем ходатайствать о продлении, но дальше – как правительство решит", - заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по бюджету 19 октября.

Министр не уточнил, на какой срок планируется предложить продление льготы.

В прошлом году в стране был запущен ряд мер для поддержки IT-отрасли. В их число вошла и установка нулевой ставки налога на прибыль, которая длится с 2022 по 2024 год, - пишет "Российская газета".

Как подчеркнул министр, это решение стало "сверхактуальным", поскольку благодаря ему такие компании смогли инвестировать средства в развитие собственного производства. В результате, в частности, объем российского "железа" для цифровых платформ и центров обработки данных составил более 50%.

"Это уже абсолютно другая степень локализации и контроля за производством", - отметил Шадаев.
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#IT-компании #нулевой налог #прибыль #экономика

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