Грязинец больше 20 раз под одеждой выносил продукты из «Магнитов» и «Пятёрочек» — ему дали 4 года колонии

Мужчину осудили за 3 грабежа, 2 покушения на мелкое хищение и 23 мелких хищений.

Грязинский городской суд вынес приговор мужчине за 3 грабежа, 2 покушения на мелкое хищение и 23 мелких хищений, совершённых в 2021-2022 годах из сетевых магазинов. Почти все преступления были совершены в Грязях, три — в Липецке и одно — в Казинке. При этом ранее подсудимый уже привлекался к административной ответственности за мелкие хищения.



Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, 22 декабря 2021 года мужчина похитил из магазина «Магнит у дома» по улице Первомайской в Грязях три набора шоколадных конфет на общую сумму 644 рубля, которые вынес, спрятав под свою одежду.



29 декабря 2021 года из гипермаркета «Линия» по улице 30 лет Победы в Грязях он хотел точно таким же способом похитить уже 9 наборов шоколадных конфет на общую сумму 1643 рубля 76 копеек. Но довести задуманное до конца воришка не смог, так как был остановлен сотрудниками гипермаркета.



15 января 2022 года мужчина наведался в «Пятерочку» на улице Грязинской в Грязях и похитил 13 наборов шоколадных конфет на общую сумму 2195 рублей 57 копеек.



27 февраля 2022 года мужчина пришёл в магазин «Магнит» по улице Красногвардейской в Грязях, спрятал под одежду и похитил две бутылки виски на общую сумму 753 рубля.



1 марта 2022 года из магазина «Пятерочка» по улице Революции 1905 года в Грязях мужчина украл 12 штук 300-граммовых плиток шоколада на общую сумму 1530 рублей.



В тот же день из магазина «Пятерочка» по улице Коммунальной в Грязях он похитил две упаковки шампуня, а потом вернулся за 29 шоколадными батончиками. Всего магазину был причинён ущерб на сумму 1381 рубль.



5 марта 2022 года в магазине «Пятерочка» по улице Грязинской он похитил две бутылки коньяка на общую сумму 616 рублей.



В тот же день в «Пятерочке» по улице Семашко в Грязях мужчина похитил две бутылки виски на общую сумму 713 рублей.



7 марта 2022 года мужчина попытался уже в Липецке в «Пятерочке» по улице Зои Космодемьянской похитить две бутылки виски на общую сумму 689 рублей, но был задержан сотрудниками магазина.



13 марта снова в Грязях в магазине «Магнит у дома» по улице Первомайской мужчина похитил одну банку кофе за 372 рубля.

19 марта в том же магазине он похитил две пачки растворимого кофе на общую сумму 744 рубля.



26 марта мужчина ограбил «Пятерочку» по улице Луначарского в Грязях. Там он взял 30 шоколадных батончиков на общую сумму 861 рубль, его попытался задержать охранник, но мужчина продолжил удерживать похищенное и скрылся.



17 апреля 2022 года мужчина ограбил магазин «Пятерочка» по улице 2-я Чапаева в Грязях: оттуда он вынес упаковку с 32 шоколадными батончиками на 1144 рубля. Его пытался остановить сотрудник магазина, но безуспешно.



В тот же день из магазина «Пятерочка» по улице Гагарина в Грязях он похитил две упаковки корейки без кости за 506 рублей.



18 апреля в «Пятерочке» по улице Гагарина в Грязях мужчина похитил 12 штук 300-граммовых шоколадок на общую сумму 1530 рублей.



20 апреля из гипермаркета «Линия» по улице 30 лет Победы в Грязях он похитил одну бутылки виски за 1987 рублей.



21 апреля из «Пятерочки» по улице Грязинская он похитил 40 шоколадок на общую сумму 759 рублей.



22 апреля он совершил грабёж в «Пятерочке» по улице 2-я Чапаева: оттуда мужчина открыто похитил упаковку с 32 шоколадными батончиками на общую сумму 1318 рублей, хотя сотрудник магазина потребовал вернуть товар.



25 апреля мужчина трижды наведался в «Пятерочку» по улице Гагарина в Грязях. Там он похитил 29 шоколадок на общую сумму 1854 рубля, ещё 12 шоколадок на общую сумму 1530 рублей, а также килограмм кофе за 415 рублей.



26 апреля из «Пятерочки» по улице Семашко в Грязях мужчина похитил две палки колбасы на сумму 244 рубля.



27 апреля из того же магазина мужчина похитил одну банку кофе за 435 рублей.



28 апреля из магазина «Пятерочка» по улице Грязинской в Грязях мужчина похитил 36 молочных шоколадок с вафлей на общую сумму 957 рублей.



29 апреля из «Пятерочки» по улице Гагарина в Грязях мужчина вынес 32 шоколадки на общую сумму 3450 рублей.



2 мая из «Пятерочки» по улице Осипенко в Грязях мужчина похитил 32 шоколадки на общую сумму 1530 рублей.



26 сентября из «Пятерочки» по улице Моршанской в Липецке он похитил две банки кофе на общую сумму 456 рублей.



4 октября из «Пятерочки» в селе Казинка мужчина похитил 18 шоколадок на общую сумму 869 рублей.



5 октября из «Пятерочки» по улице Моршанской в Липецке мужчина похитил килограмм кофе за 575 рублей.



Подсудимый согласился с предъявленным обвинением и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний с приговором Грязинского районного суда от 23 ноября 2022 года мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.