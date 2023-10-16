Общество

51 минуту назад

«СМУ-5» включили в реестр недобросовестных подрядчиков

3 355
#дороги #благоустройство
5
«СМУ-5» включили в реестр недобросовестных подрядчиков

Срезавший асфальт во дворах подрядчик два года не сможет участвовать в торгах.

Липецкое УФАС России внесло ООО «СМУ-5» в реестр недобросовестных подрядчиков.

По данным пресс-службы Липецкого УФАС России, в антимонопольный орган обратилось Управление главного смотрителя Липецка c сообщением об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями ООО «СМУ-5» условий контракта по ремонту проездов на дворовых территориях.

Подрядчик возражал против доводов Управления главного смотрителя Липецка, ссылаясь на якобы непредставление заказчиком необходимой для проведения работ информации. Кроме того, по утверждению подрядчика, конечный срок для выполнения работ — 27 октября этого года, еще не наступил и, следовательно, не был нарушен.

«Комиссия УФАС установила, что сроки работ по контракту устанавливались заказчиком по улицам отдельными заявками. Таким образом, контракт не предполагал выполнения работ по каждой заявке до окончательной даты исполнения. Подготовить необходимые для проведения ремонта документы должен был сам подрядчик, однако не сделал этого. Также на нескольких участках компания не приступила к укладке нового асфальта после фрезеровки в установленные сроки. Подрядчик допустил и иные нарушения технологии производства работ и условий исполнения контракта. Из представленных сторонами документов и сведений не следовало, что ООО «СМУ-5» действовало добросовестно, принимало необходимые и достаточные меры для исполнения принятых обязательств по контракту», — отмечают в пресс-службе Липецкое УФАС России.

В результате ООО «СМУ-5» всё же включили в реестр недобросовестных подрядчиков на два года.
3 355
#дороги #благоустройство
5

Комментарии (3)

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Бухгалтер

16 минут назад
И что зарегистрируйся как МУ-МУ5 с нова здрасти!
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Скорее всего

22 минуты назад
Забыли занести откат нужным людям.
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Васёк

24 минуты назад
Не угадали, завтра будет СМУ- 6. И все пойдет по кругу. Главная задача эффективных менеджеров набить свой карман деньгами.
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