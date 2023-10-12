Происшествия

57 минут назад

Движение на месте страшной аварии восстановлено

1 1434
#ДТП
4
Движение на месте страшной аварии восстановлено

Елецкая трасса была перекрыта из-за ДТП с участием двух грузовых автомобилей и «Газели».

Управление Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области сообщило о восстановлении движения на участке дороги, где ранее произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей и «Газели».

Напомним, в ДТП на елецкой трассе у поворота к селу Бруслановка один человек погиб и трое пострадали. После столкновения грузовики и «ГАЗель» загорелись. Трасса оказалась полностью перекрыта.
1 1434
#ДТП
4

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Не страшно

35 минут назад
Совсем
ответить
Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад со ставкой до 12,25% годовых
Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад со ставкой до 12,25% годовых
Бизнес

Еще в рубрике

В аварии у Бруслановки один человек погиб и трое получили травмы
#авария #ДТП
11
В аварии у Бруслановки один человек погиб и трое получили травмы

сегодня, 17:02

Происшествия
В Липецке ищут четырёхлетнего мальчика и его отца
#приставы #дети
19
В Липецке ищут четырёхлетнего мальчика и его отца

сегодня, 16:59

Происшествия
У восстанавливающего храм мужчины нашли марихуану
#наркотики
6
У восстанавливающего храм мужчины нашли марихуану

сегодня, 16:51

Происшествия
Подробности аварии у Бруслановки: на дороге после столкновения загорелись грузовики
#авария #ДТП
16
Подробности аварии у Бруслановки: на дороге после столкновения загорелись грузовики

сегодня, 16:36

Происшествия
За сутки липчане отправили «сотрудникам банка» 9,1 миллиона рублей
#мошенничество
5
За сутки липчане отправили «сотрудникам банка» 9,1 миллиона рублей

сегодня, 16:28

Происшествия
Елецкая трасса полностью перекрыта из-за столкновения двух грузовиков
#Авария #ДТП
1
Елецкая трасса полностью перекрыта из-за столкновения двух грузовиков

сегодня, 16:19

Происшествия