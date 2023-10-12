Происшествия
57 минут назад
Движение на месте страшной аварии восстановлено
Елецкая трасса была перекрыта из-за ДТП с участием двух грузовых автомобилей и «Газели».
Управление Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области сообщило о восстановлении движения на участке дороги, где ранее произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей и «Газели».
Напомним, в ДТП на елецкой трассе у поворота к селу Бруслановка один человек погиб и трое пострадали. После столкновения грузовики и «ГАЗель» загорелись. Трасса оказалась полностью перекрыта.
Напомним, в ДТП на елецкой трассе у поворота к селу Бруслановка один человек погиб и трое пострадали. После столкновения грузовики и «ГАЗель» загорелись. Трасса оказалась полностью перекрыта.
Не страшно