30 минут назад
Эксперты рассказали о причинах роста среднего чека на зимнюю резину
Средний чек на покупку зимней резины вырос осенью этого года на 8–12%, посчитали эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Об этом сообщают «Известия».
«Этому способствовала как валютная волатильность и инфляционные ожидания потребителя, так и рост продаж новых автомобилей», — пояснили там.
Рост эксперты связали рост среднего чека с тем, что сегмент премиальных шин заметно уменьшился, а рынок наводнил масс-маркет, представленный в основном китайскими и отечественными марками.
Из-за высокой стоимости импорта российские бренды сейчас становятся еще более конкурентными и интересными для покупателя, подчеркнули аналитики. При этом, недостатка в шинах нет. Продолжается реализация резины