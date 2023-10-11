Эксперты рассказали о причинах роста среднего чека на зимнюю резину

Средний чек на покупку зимней резины вырос осенью этого года на 8–12%, посчитали эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Об этом сообщают «Известия».

В целом по России покупка одной шины обходится в среднем в 6070 рублей за одну штуку, что на 8% выше, чем в прошлом году. В Москве средний чек оказался чуть выше и составил 6337 рублей за штуку, это на 12% больше прошлогоднего. При этом число покупок зимней резины в первой половине осени выросло в столице на 39%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Высокий спрос на зимние шины в этом году фиксировался еще летом, на треть превышая прошлогодние показатели продаж, отметили эксперты компании.



«Этому способствовала как валютная волатильность и инфляционные ожидания потребителя, так и рост продаж новых автомобилей», — пояснили там.



Рост эксперты связали рост среднего чека с тем, что сегмент премиальных шин заметно уменьшился, а рынок наводнил масс-маркет, представленный в основном китайскими и отечественными марками.



Из-за высокой стоимости импорта российские бренды сейчас становятся еще более конкурентными и интересными для покупателя, подчеркнули аналитики. При этом, недостатка в шинах нет. Продолжается реализация резины