Общество

сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: включение отопления, погибшие в пожаре и перспективы сокольской автостанции

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#вечЁрка #включение отопления #пожар #автостанция
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Липецкая вечЁрка: включение отопления, погибшие в пожаре и перспективы сокольской автостанции

Сегодня, 6 октября, в мэрии назвали дату начала отопительного сезона, стало известно о гибели двух человек в пожаре, и сокольские предприниматели требуют возвращения автостанции на прежнее место.

Сегодня мэрия назвала дату включения отопления в Липецке. Тепло в жилые дома начнет поступать с понедельника, 9 октября в течение пяти дней, до 13 октября. Новость набрала почти сотню комментариев.

 — В понедельник оно по-любому не стартует. Старт растянется на месяц, к бабушке не ходи, — предположил Мужик с Липецка.

 — Вы холодную воду людям дайте сперва! Опять микрорайоны без воды на выходные останутся, — попросила Наталья.

 — А у нас уже зашуршали батареи! Ура, товарищи! — похвалился Житель ул. Доватора.

 — Отличная новость! С нетерпением ждём тёплых батарей! — порадовался Читатель.
Первыми отопительный сезон еще вчера начали перевозчики. В городском департаменте транспорта GOROD48 сообщили, что транспортные фирмы самостоятельно принимают решение об обогреве салонов автобусов. Последней инстанцией является водитель: именно он на основании субъективного мнения о комфортной для пассажиров температуре в салоне решает, включить печку, или нет.

Кстати, на кольце Трубного закончились аварийно-восстановительные работы на месте порыва магистрального 600-миллиметрового водопровода. Когда вы будете читать вечЁрку проблем с водой ни у кого быть не должно.

Семейная пара погибла накануне во время пожара в селе Березовка Данковского района. Женщине было 56 лет, мужчине — 52. Судмедэксперты уже сделали вывод, что муж с женой задохнулись дымом.

Сокольские предприниматели, чьи торговые точки находятся возле бывшей автостанции и лишились покупателей из-за ее переноса, сегодня обсудили с чиновниками мэрии, как им жить дальше.

Начальник городского управления потребительского рынка Ася Франценюк предложила создать для них новую точку притяжения — сельхозярмарку или парковку. Такой выход из создавшегося положения предпринимателей не устроил.

В свою очередь они попросили еще раз перенести автостанцию. Теперь уже в торговый центр «Бытовик», который находится рядом со зданием бывшей станции. А на время переноса сделать так, чтобы городские и сельские автобусы заезжали на старое место.

Решение такого рода находится в компетенции не городских чиновников, а областных. Поэтому что будет дальше, пока неясно.

— Поезд ушел, всё, деньги на новую станцию уже потрачены. Где они раньше были. — написал Ага.

На выходные синоптики ничего хорошего горожанам не обещают. Завтра в Липецке  всего +11 градусов, временами дожди.
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#вечЁрка #включение отопления #пожар #автостанция
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Комментарии (5)

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Как всегда

2 минуты назад
ни о чём.
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Ольга

27 минут назад
С 15:00 на руднике нет света и не поймешь когда дадут ужас просто день без воды день без света.
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Липецкий

28 минут назад
у нас на Доватора не шуршали,уши прочистите!
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Липецкий

28 минут назад
вы замучили с отоплением,сейчас придет потепление,будет жара в квартирах,а деньги отдай,накройтесь потеплей одеялом,блин, вы че с африки приехали,денег не жалко?,за отопление дерут больше чем вся кварплата,лучше еды купите или сходите в кино или театр,разогреетесь!мерзляки!
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