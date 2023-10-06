сегодня, 20:23
Липецкая вечЁрка: включение отопления, погибшие в пожаре и перспективы сокольской автостанции
Сегодня, 6 октября, в мэрии назвали дату начала отопительного сезона, стало известно о гибели двух человек в пожаре, и сокольские предприниматели требуют возвращения автостанции на прежнее место.
— В понедельник оно по-любому не стартует. Старт растянется на месяц, к бабушке не ходи, — предположил Мужик с Липецка.
— Вы холодную воду людям дайте сперва! Опять микрорайоны без воды на выходные останутся, — попросила Наталья.
— А у нас уже зашуршали батареи! Ура, товарищи! — похвалился Житель ул. Доватора.
— Отличная новость! С нетерпением ждём тёплых батарей! — порадовался Читатель.
Кстати, на кольце Трубного закончились аварийно-восстановительные работы на месте порыва магистрального 600-миллиметрового водопровода. Когда вы будете читать вечЁрку проблем с водой ни у кого быть не должно.
Семейная пара погибла накануне во время пожара в селе Березовка Данковского района. Женщине было 56 лет, мужчине — 52. Судмедэксперты уже сделали вывод, что муж с женой задохнулись дымом.
Сокольские предприниматели, чьи торговые точки находятся возле бывшей автостанции и лишились покупателей из-за ее переноса, сегодня обсудили с чиновниками мэрии, как им жить дальше.
Начальник городского управления потребительского рынка Ася Франценюк предложила создать для них новую точку притяжения — сельхозярмарку или парковку. Такой выход из создавшегося положения предпринимателей не устроил.
В свою очередь они попросили еще раз перенести автостанцию. Теперь уже в торговый центр «Бытовик», который находится рядом со зданием бывшей станции. А на время переноса сделать так, чтобы городские и сельские автобусы заезжали на старое место.
Решение такого рода находится в компетенции не городских чиновников, а областных. Поэтому что будет дальше, пока неясно.
— Поезд ушел, всё, деньги на новую станцию уже потрачены. Где они раньше были. — написал Ага.
На выходные синоптики ничего хорошего горожанам не обещают. Завтра в Липецке всего +11 градусов, временами дожди.
Как всегда
Ольга
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