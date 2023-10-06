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29 минут назад

Нобелевскую премию мира дали заключенной под стражу иранской правозащитнице

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#Нобелевская премия мира

Нобелевская премия мира - 2023 была присуждена иранской активистке и вице-президенту правозащитного центра "Защитники прав человека" Наргиз Мохаммади.

Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской правозащитнице Наргес Мохаммади, - объявил Норвежский нобелевский комитет.

Премию вручат за "за ее борьбу против угнетения женщин", а также "борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех", - говорится в мотивировочной части решения.

"Премия мира в этом году также присуждается сотням тысяч людей", которые в предыдущем году выступали против дискриминации и угнетения в отношении женщин в Иране, - пояснила, представляя лауреата, председатель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

"Девиз, принятый демонстрантами, - "Женщина - Жизнь - Свобода" - как нельзя лучше отражает самоотверженность и работу Наргес Мохаммади", - сказала она.

Иранские власти задерживали Наргес Мохаммади 13 раз, пять раз она была осуждена и приговорена в общей сложности к 31 году тюремного заключения. Правозащитница все еще находится в тюрьме, -  передает ТАСС.

"Она борется за свободу выражения мнений и право на независимость, а также против правил, требующих от женщин оставаться в тени и прикрывать свое тело. Требования свободы, высказанные демонстрантами, касаются не только женщин, но и всего населения. Она поддерживает борьбу женщин за право жить полноценной и достойной жизнью", - сказала Рейсс-Андерсен, отметив, что эта борьба сопровождалась преследованиями, тюремным заключением.

Церемония вручения премии пройдет в Осло 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля.

Нобелевская неделя началась 2 октября. Также уже стали известны имена лауреатов премий по физике, химии, медицине и литературе.

Обладателем Нобелевской премии по литературе стал норвежский драматург Юн Фоссе "за его новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое".

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины стали венгерская ученая Каталин Карико и гражданин Соединенных Штатов Америки Дрю Вайсман. Нобелевскую премию по физике присудили ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л'Улье. Они получили ее за создание методов изучения динамики электронов в веществе.

Нобелевский фонд отозвал приглашения для послов из России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премий. В организации учли пожелания Швеции, которая отказалась от такого предложения. При этом фонд подчеркнул, что послы трех стран "будут приглашены на церемонию в Осло".
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#Нобелевская премия мира

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