Происшествия

сегодня, 11:08

«Выхожу замуж за другого» обернулось покушением на убийство

6 1349
#поножовщина #конфликт #ревность
3
«Выхожу замуж за другого» обернулось покушением на убийство

Изначально напавшего на возлюбленного с несколькими ножами мужчину осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на 6 лет лишения свободы, но потом этот приговор отменили и дали 7 лет за покушение на убийство.

Октябрьский районный суд вынес приговор 29-летнему ранее не судимому липчанину за покушение на убийство своей возлюбленной.

Вечером 9 ноября прошлого года на кухне в квартире своей бабушки в доме №23 по улице Жуковского мужчина выпивал со знакомой и между ними возникла ссора на почве ревности. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, во время застолья женщина сообщила мужчине, что собирается выйти замуж за другого человека и больше встречаться с ним не будет.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, тогда мужчина взял нож и нанес женщине им не менее двух ударов в левую ногу, после чего отбросил нож в сторону.

Всё это произошло на глазах бабушки подсудимого. Пенсионерка даже попыталась оказать женщине помощь.

После двух ударов ножом потерпевшая прошла в санузел и села в ванну. Но мужчина взял на кухне уже другой нож и проследовал за ней. В санузле подсудимый умышленно нанес возлюбленной ножом ещё не менее двух ударов в лопатку и не менее десяти ударов в шею. В результате кухонный нож сломался.

Но и это не остановило мужчину. Мужчина взял на кухне новый — уже третий по счёту кухонный нож, вернулся в санузел, подошел к сидящей в ванне женщине и нанес ей ещё не менее двух ударов в левую ногу.

В это время бабушка подсудимого побежала к соседям, откуда позвонила в полицию.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники отдела полиции №6 УМВД России по городу Липецку.

В марте этого года 29-летнему липчанину вынесли за этот случай приговор по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия», тогда его приговорили к 6 годам в колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Но по представлению прокуратуры этот приговор был отменён, и дело было направлено на новое рассмотрение в суде.

Теперь 29-летнего липчанина признали виновным в покушении на убийство и по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

В срок лишения свободы будет зачтено время содержания подсудимого под стражей — ревнивец был арестован ещё 10 ноября 2022 года.
6 1349
#поножовщина #конфликт #ревность
3

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

***

23 минуты назад
как таких земля носит, сколько больных на голову ходит. Таких никогда нельзя выпускать на свободу!
ответить

Однако

41 минуту назад
Из чего делали этот нож, ежели он сломался от двух тычков ?..
ответить

А если б грохнул ?!

59 минут назад
Узрели бы умысел или опять было бы по неосторожности ??
ответить

Подружка

сегодня, 11:23
Просто мужчин нужно ублажать! Жены их не ценят и тогда они приходят ко мне
ответить

Липецкие басни

сегодня, 11:23
Ну вот, опять выпивали и понеслось!
ответить

Бардак

сегодня, 11:14
Провокация женщин всегда вызывает ярость.
ответить
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
#Законы
46
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
Общество

Еще в рубрике

Суд не стал арестовывать обвиняемого в групповом изнасиловании
#изнасилование #федеральный розыск
Суд не стал арестовывать обвиняемого в групповом изнасиловании

14 минут назад

Происшествия
72-летний пенсионер в маске и с ножом совершил разбойное нападение на магазин
#разбой
8
72-летний пенсионер в маске и с ножом совершил разбойное нападение на магазин

сегодня, 11:19

Происшествия
Два человека погибли в пожаре
#МЧС #пожар
3
Два человека погибли в пожаре

сегодня, 10:17

Происшествия
Липчанин нашел разложившийся труп жены на семейной постели
#убийство #пожар
5
Липчанин нашел разложившийся труп жены на семейной постели

сегодня, 09:39

Происшествия
47-летний водитель «Тойоты» пострадал в столкновении с «Нивой Шевроле»
#ДТП
2
47-летний водитель «Тойоты» пострадал в столкновении с «Нивой Шевроле»

сегодня, 09:19

Происшествия
Липчанин присвоил чужой кошелек с крупной суммой денег
#кража
46
Липчанин присвоил чужой кошелек с крупной суммой денег

сегодня, 08:16

Происшествия