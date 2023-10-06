«Выхожу замуж за другого» обернулось покушением на убийство

Изначально напавшего на возлюбленного с несколькими ножами мужчину осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на 6 лет лишения свободы, но потом этот приговор отменили и дали 7 лет за покушение на убийство.





Вечером 9 ноября прошлого года на кухне в квартире своей бабушки в доме №23 по улице Жуковского мужчина выпивал со знакомой и между ними возникла



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, тогда мужчина взял нож и нанес женщине им не менее двух ударов в левую ногу, после чего отбросил нож в сторону.



Всё это произошло на глазах бабушки подсудимого. Пенсионерка даже попыталась оказать женщине помощь.



После двух ударов ножом потерпевшая прошла в санузел и села в ванну. Но мужчина взял на кухне уже другой нож и проследовал за ней. В санузле подсудимый умышленно нанес возлюбленной ножом ещё не менее двух ударов в лопатку и не менее десяти ударов в шею. В результате кухонный нож сломался.



Но и это не остановило мужчину. Мужчина взял на кухне новый — уже третий по счёту кухонный нож, вернулся в санузел, подошел к сидящей в ванне женщине и нанес ей ещё не менее двух ударов в левую ногу.



В это время бабушка подсудимого побежала к соседям, откуда позвонила в полицию.



Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники отдела полиции №6 УМВД России по городу Липецку.



В марте этого года



Теперь 29-летнего липчанина признали виновным в покушении на убийство и по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.



В срок лишения свободы будет зачтено время содержания подсудимого под стражей — ревнивец был арестован ещё 10 ноября 2022 года.

Октябрьский районный суд вынес приговор 29-летнему ранее не судимому липчанину за покушение на убийство своей возлюбленной.Вечером 9 ноября прошлого года на кухне в квартире своей бабушки в доме №23 по улице Жуковского мужчина выпивал со знакомой и между ними возникла ссора на почве ревности . По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, во время застолья женщина сообщила мужчине, что собирается выйти замуж за другого человека и больше встречаться с ним не будет.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, тогда мужчина взял нож и нанес женщине им не менее двух ударов в левую ногу, после чего отбросил нож в сторону.Всё это произошло на глазах бабушки подсудимого. Пенсионерка даже попыталась оказать женщине помощь.После двух ударов ножом потерпевшая прошла в санузел и села в ванну. Но мужчина взял на кухне уже другой нож и проследовал за ней. В санузле подсудимый умышленно нанес возлюбленной ножом ещё не менее двух ударов в лопатку и не менее десяти ударов в шею. В результате кухонный нож сломался.Но и это не остановило мужчину. Мужчина взял на кухне новый — уже третий по счёту кухонный нож, вернулся в санузел, подошел к сидящей в ванне женщине и нанес ей ещё не менее двух ударов в левую ногу.В это время бабушка подсудимого побежала к соседям, откуда позвонила в полицию.Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники отдела полиции №6 УМВД России по городу Липецку.В марте этого года 29-летнему липчанину вынесли за этот случай приговор по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия», тогда его приговорили к 6 годам в колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Но по представлению прокуратуры этот приговор был отменён, и дело было направлено на новое рассмотрение в суде.Теперь 29-летнего липчанина признали виновным в покушении на убийство и по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.В срок лишения свободы будет зачтено время содержания подсудимого под стражей — ревнивец был арестован ещё 10 ноября 2022 года.