Ельчанка отпраздновала 100-летний юбилей

«В 1933 году был голод. Отец откармливал детей крошками хлеба и остатками муки, смешанными с водой. Обучение Клавдии Ивановны проходило в школе механизации в Ельце, после окончания которой она работала трактористкой.Великая Отечественная война застала Клавдию Ивановну, когда ей было 18 лет. На протяжении всех этих тяжелых лет она копала окопы и распахивала поля. В один из дней неподалеку от нее упал сбитый немецкий самолет. Клавдия Ивановна забралась под трактор, пролежала там долгое время и даже заснула, в то время на улице стоял морозный ноябрь. Когда проснулась, то увидела вокруг трактора следы волка, который не тронул ее, пока она лежала под трактором.Со своим будущим мужем, сержантом Анатолием Орловым, познакомилась в госпитале в селе Черкассы, и после войны они поженились. В семье Орловых родились трое детей. Клавдия Ивановна работа на Элементном заводе. По ее воспоминаниям в 1945 году, в день, когда объявили о Победе над фашизмом, она шла с работы, люди вокруг стали друг друга поздравлять, обниматься, радоваться и петь песни. Это стало одним из самых ярких и волнительных воспоминаний о Дне Победы.Затем более 37 лет отдала предприятию Прожекторные угли. Сейчас Клавдия Ивановна проживает со своим сыном и является счастливой бабушкой и прабабушкой: 6 внуков, 8 правнуков и 1 праправнук», – написал Евгений Боровских.