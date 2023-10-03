Общество

19 минут назад

Ельчанка отпраздновала 100-летний юбилей

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#долгожители
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Ельчанка отпраздновала 100-летний юбилей

У женщины – 6 внуков, 8 правнуков и один праправнук.

Сегодня ельчанка Клавдия Орлова отпраздновала 100-летний юбилей. Как рассказал в своем Telegram-канале глава Ельца Евгений Боровских, Клавдия Ивановна росла в многодетной семье, которая жила не богато. 

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«В 1933 году был голод. Отец откармливал детей крошками хлеба и остатками муки, смешанными с водой. Обучение Клавдии Ивановны проходило в школе механизации в Ельце, после окончания которой она работала трактористкой.

Великая Отечественная война застала Клавдию Ивановну, когда ей было 18 лет. На протяжении всех этих тяжелых лет она копала окопы и распахивала поля. В один из дней неподалеку от нее упал сбитый немецкий самолет. Клавдия Ивановна забралась под трактор, пролежала там долгое время и даже заснула, в то время на улице стоял морозный ноябрь. Когда проснулась, то увидела вокруг трактора следы волка, который не тронул ее, пока она лежала под трактором.

Со своим будущим мужем, сержантом Анатолием Орловым, познакомилась в госпитале в селе Черкассы, и после войны они поженились. В семье Орловых родились трое детей. Клавдия Ивановна работа на Элементном заводе. По ее воспоминаниям в 1945 году, в день, когда объявили о Победе над фашизмом, она шла с работы, люди вокруг стали друг друга поздравлять, обниматься, радоваться и петь песни. Это стало одним из самых ярких и волнительных воспоминаний о Дне Победы.

Затем более 37 лет отдала предприятию Прожекторные угли. Сейчас Клавдия Ивановна проживает со своим сыном и является счастливой бабушкой и прабабушкой: 6 внуков, 8 правнуков и 1 праправнук», – написал Евгений Боровских.

Фото – t.me/evgeny_borovskih
45
#долгожители
2

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