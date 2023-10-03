Сегодня в Липецке: жизнь Терье-молочника и как распределить пенсию, чтобы жить, как олигарх

Во вторник молодых липчан ждёт фестиваль профориентации, а пожилых – концерты и бесценные уроки.

Дожди прекратятся

На смену мокрому понедельнику приходит сухой вторник. Сегодня обещают температуру на улице в 16-18 градусов и целый день без осадков.







Отключения света

В связи с плановыми ремонтными работами сегодня с 9:00 до 12:00 останутся без электричества жители улиц Ангарская, Индустриальная, Пожарского, Сырская, а также проезда Ильича.







Воду в каждый дом

Справившись в большой коммунальной аварией, из-за которой в конце прошлой недели десятки улиц остались без воды, специалисты по водоснабжению заслужили небольшой отдых. И мы с ними. Плановых отключений воды сегодня не будет.







Пробки

Без пробок не обходится ни один будний день, не станет исключением и нынешний. Но в Липецке нет и не может быть заторов, которые нельзя объехать. Нужно лишь немного знать город и перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы составить подходящий маршрут. Желаем вам никогда и никуда не опаздывать.

«Поминальная молитва» (16+)

В рамках фестиваля «Липецкие театральные встречи» сегодня на сцене ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 состоится показ спектакля Орловского государственного театра для детей и молодёжи «Поминальная молитва» по пьесе Г. Горина.







Зрители посмотрят на мир глазами Тевье-молочника, который пытливо постигает через слово Божье смысл своего бесхитростного бытия. Зачем человек рождается на свет? Почему живёт так трудно? В чем же истинное богатство? Ведь, если разобраться, не так уж много нужно человеку: благополучие близких, да мирное небо над головой, да клочок родной земли, на которой родился, где предки похоронены... и, которая примет тебя в своё лоно, когда придет время.

Будущее начинается… (16+)

Юных липчан ждут сегодня на Городище с 11:00 до 14:30 на фестивале профориентации «Будущее начинается здесь».

Подрастающему поколению расскажут о том, что «профессии разные нужны, профессии разные важны». Свои стенды представят промышленные предприятия, коммерческие фирмы и даже полиция, МЧС и Следственный комитет. Словом, будет что узнать и из чего выбрать.







Кроме того, гостей ждут 5 мастер-классов.

Остались ли ещё хорошие работники на рынке труда?

Ошибочно думать, что только граждане испытывают трудности в поисках хорошей работы. Работодателям тоже тяжело подобрать квалифицированный персонал. Это обоюдный процесс, как любовь – найти друг друга.







Липецких бизнесменов просят оценить рынок труда, для чего приглашают пройти небольшой опрос. В нём можно высказать своё мнение о том, реально ли в регионе найти квалифицированных работников или нужно уже быть во все колокола и что-то срочно предпринимать?

Концерты в честь Дня пожилых (16+)

День пожилых людей отметили в России 1 октября. Но что это за дата, если ей празднуют всего один день?







В ДК «Матыра» и сегодня продолжат торжества в честь старшего поколения. В 11:00 праздничная программа «Душе не хочется покоя» пройдёт в филиале дворца культуры в посёлке Дачном (ул. Писарева, 1б). А в 14:00 уже в главном ДК (ул. Энергостроителей, 5а) состоится концерт местных творческих коллективов, на который приглашают умудрённых опытом зрителей.



Чтобы пенсии хватало...



Пенсионеры Липецкой области могут принять участие в онлайн-занятиях по финансовой грамотности от Банка России. На бесплатных вебинарах им расскажут как дистанционно оплачивать услуги ЖКХ, оградить себя от мошенников и правильно вести личный финансовый план. До 15 декабря запланированы 174 (!) занятия.

Расписание, инструкции для подключения и методические материалы размещены на сайте проекта.







Такие занятия набирают популярность среди липецких пенсионеров. Занятия весенней сессии-2023 в регионе посмотрели 1 844 раза. А ну как удастся крохотную пенсию разложить так, что человек начнёт сибаритствовать почище олигарха?

4-й класс пожарной опасности

В Липецке установлен 4-й класс пожарной опасности, который говорит о высоком риске пожаров. Он продлится до 26 октября. Но может быть продлён.







Липчан просят:

– не сжигать мусор на своих садовых и приусадебных участках, вблизи леса и лесных насаждений;

– своевременно очищать приусадебный участок от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой растительности;

– не разводить костры в лесных массивах и на берегах рек, возле дорог и на пустырях;

– не бросать непотушенные спички, сигареты;

– не разводить костров вблизи зданий и строений;

– уезжая с мест отдыха, не оставлять мусор, бутылки, осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки.

За нарушения этих правил предусмотрены штрафы: до 20 тысяч рублей на граждан, до 60 тысяч – на должностных лиц и до 800 тысяч – на юридических лиц. В случае неоднократных нарушений возможна даже уголовная ответственность.

Дорогие липчане! Желаем вам плодотворного рабочего дня и, конечно, хороших новостей. Все новости Липецка и Липецкой области собраны на GOROD48. Чаще заходите на сайт, узнавайте о свежих событиях и делитесь с другими. В наше время информированных людей ценят. Ждём вас на сайте снова и снова.