Машнина хранили штанги, но обыграть «Чертаново» не удалось

"Сталевары" опустились в зону вылета, но шансы ещё есть.

Липецкий «Металлург» не сумел обыграть столичное «Чертаново», завершив домашний матч – 0:0, чем сильно осложнил себе дальнейшие перспективы.

Это был первый матч Сергея Машнина после возвращения к руководству командой. «Новая старая метла» метёт по-новому. Машнин не просто продолжил использовать схему с двумя центральными защитниками, как и его помощник Владимир Рогачёв в прошлой игре пермским «Амкаром» (0:0). Он отказался от одного из главных ноу-хау начинавшего сезон на тренерском мостике Сергея Первушина: самого опытного игрока команды 38-летннего Романа Войделя вернул из обороны на позицию опорного полузащитника.

Как нельзя кстати выздоровел и экс-футболист сборной России Максим Григорьев, который не выходил в старте с 29 июля. Таким образом у Машнина образовались, как минимум, две связки игроков, которым позавидовал бы любой тренер второй лиги: Григорьев–Артур Арустамян и Войдель–Дмитрий Пахомов в середине поля. Всё это внушало оптимизм.

Правда, и ушли с поля оба «мастодонта футбола» Войдель и Григорьев рано – на 58-й минуте: здесь и усталость, и то, что пока оба недолечились.

Григорьев вообще был «нашим всем» в атаке «Металлурга». На 16-й минуте он исполнил цирковой трюк. Принял мяч на грудь на линии штрафной и пробил «ножницами» в падении через себя. Конечно, пропустить такой мяч вратарь «Чертаново» Александр Радионов мог бы только в случае смертельной усталости, но трибуны разразились законными аплодисментами за акробатику.

Реально до перерыва «Металлург» угрожал воротам соперника ещё дважды, и оба раза – усилиями Григорьева. На 42-й минуте преследуемый двумя защитниками Максим убежал один на один с Радиновым, но вратарь заблокировал удар в ближнем углу.

А на 45-й минуте Максима помог рикошет: вратарь ситуацию уже не котнролировал, но мяч злодейски прошёл рядом со штангой.

«Чертаново» свой шанс могло реализовать на 30-й минуте: хавбек Даниил Тюменцев со штрафного с 25 метров лихо закрутил мяч над стенкой и попал в штангу.

Во втором тайме опасных моментов стало ещё меньше. Машнин пытался расшевелить игру заменами, бросив в бой Максима Елеева, Даниила Чернякова, Евгения Ушакова, Дениса Сёмина, Кирилла Жуковского. Да, собирал фолы соперников Сергей Мосиян, посадивший двух чертановцев на желтые карточки, финтил Максим Болдырев, поддерживал атаки 35-летний защитник Алексей Рыбин, вышедший с капитанской повязкой.Но для коренного перелома в игре этого оказалось недостаточно.



Концовка осталась за «Чертаново». Вперёд начал ходить и угрожать воротам защитник Дмитрий Редькович, который выступал за нашу команду в ФНЛ в позапрошлом сезоне – видимо, очень хотел забить бывшему клубу.

Пару раз гости простили нашу команду, а уже на заключительной 3-й компенсированной минуте капитан гостей Владимир Бартасевич забросил мяч вглубь штрафной, где вышедший на замену хавбек максим Якименко, уже забивавший нашей команде в первом круге, прицельно пробил головой, но мяч опять… врезался в штангу. Спустя мгновение арбитр дал финальный свисток…

- Сегодняшняя ничья для нас равносильна поражению, - грустно вздохнул после игры полузащитник липчан Дмитрий Пахомов.

Конкуренты липчан из домашних матче выжали максимум: пермский «Амкар» победил ивановский «Текстильшик» - 1:0, а «Челябинск» выиграл у таганрогского «Форте» - 3:1. Всё это привело к тому, что «Металлург» опустился в зону вылета – на 7-е место. Отставание от «золотой четверки» уже 4 очка, впереди всего 6 игр, ближайшая – в Иваново 7 октября…

Возможно, в концовке Машнину предстоит решать задачу уже не выхода в «золото» для продолжение борьбы в за первую лигу, а за 5 или 6-е места, чтобы остаться в «Серебре» и не упасть, по сути, в третью лигу. Для «сталеваров» теперь каждый матч – как решающий.



В перерыве матча состоялось чествование уникального болельщика. 50-лет отпраздновал Андрей Сарафанов по прозвищу "Скаут", за плечами которого десятки выездов вслед за любимой командой, в том числе на Сахалин, в Хабаровск, Новосибирск и т.д. Спортивный директор Андрей Овчинников вручил ему футболку с 50-м номером, а клуб закрепил за ним именное кресло на стадионе. Андрей Сарафанов олицетворяет собой лучший ответ на вопрос: кому нужен футбол в Липецке?





