Помощь, как … от утопленника: защитник основы «Металлурга» в матче за дубль был удален на 8-й минуте

Наша молодая команда дала бой фавориту, но силы оказались слишком не равны.

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Дублёры липецкого «Металлурга» на своём поле уступили «Орлу» - 0:3.

«Орел» в будущем году собирается вернуться на профессиональный уровень и вновь выступать во второй лиге, под это собирался и состав команды. На его домашние матчи приходит по 4 тысячи болельщиков – показатель, не достижимый и для основного «Металлурга».

Перед игрой с фаворитом липецких дублёров под завязку решили укрепить игроками основного состава.

Вот только «помощники» сработали не очень. Так, центральный защитник Николай Смирных уже на 8-й минуте проиграл борьбу форварду соперника и уложил того на газон – красная карточка за фол последней надежды.

Следом Гамзат Хизриев выходил один на один с орловским вратарём, но пробил прямо в него.

Наконец, на последней минуте перед перерывом Сергей Гррбатенко взялся бить пенальти и… проиграл дуэль вратарю.

До этого эпизода «Орёл» успел открыть счёт в матче и … уравнять состав команд: на 36-й минуте Егор Мерцалов заработал второе предупреждение за неспортивное поведение.

Во втором тайме в формате «10х10» гости оформили нам ещё два гола, итог – 0:3.

С другой стороны, нельзя не отдать должное бойцовским качествам подопечных Сергея Журбенко. Ведь других соперников «орлы» в последних матчах побеждали крупнее: «Калугу-М» - 8:0, «Елец» - 9:1, тамбовскую «Академию футбола» - 4:0. Так что наши ещё сыграли достойно.

Сегодня в 17:00 Журбенко и Ко примут на «Соколе» брянский «ГУОР-АгроТрейд». У «Металлурга-М» 8 очков и последнее место, у соперников – 10. Грядёт «дерби» за предпоследнее место в таблице.