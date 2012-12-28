Девушка из Лебедяни выиграла первенство России по боксу

Диана Сикстус выполнила норматив КМС.

- И в этот раз мы доказали, что первый номер страны в этом весе и возрасте по праву принадлежит нам, - написал в соцсетях отец и тренер чемпионки Роман Сикстус.









17-летняя Диана Сикстус из Лебедяни подтвердила, что у ней самая тяжелая рука среди сверстниц в России.Во Владикавказе спортсменка из райцентра выиграла первенство страны среди юниорок 17-18 лет в весовой категории до 54 кг. На пути к пьедесталу Дине пришлось три раза выходить на ринг. Соперницы были не робкого десятка, но Сикстус каждый раз оказывалась сильнее. В финале она победила соперницу из Самарской области Арину Голд.Диана впервые выступала среди юниорок 17-18 лет, до этого она уже брала «золото» первенств России в более младших возрастах. А в конце прошлого года Сикстус добилась пока главного успеха в карьере – взяла «бронзу» первенства Европы среди девушек до 16 лет.Владикавказский успех помимо титула и «золотой» медали принес спортсменке и звание кандидата в мастера спорта.