Спорт
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сегодня, 17:06
Девушка из Лебедяни выиграла первенство России по боксу
Диана Сикстус выполнила норматив КМС.
Во Владикавказе спортсменка из райцентра выиграла первенство страны среди юниорок 17-18 лет в весовой категории до 54 кг. На пути к пьедесталу Дине пришлось три раза выходить на ринг. Соперницы были не робкого десятка, но Сикстус каждый раз оказывалась сильнее. В финале она победила соперницу из Самарской области Арину Голд.
- И в этот раз мы доказали, что первый номер страны в этом весе и возрасте по праву принадлежит нам, - написал в соцсетях отец и тренер чемпионки Роман Сикстус.
Диана и её папа
Диана впервые выступала среди юниорок 17-18 лет, до этого она уже брала «золото» первенств России в более младших возрастах. А в конце прошлого года Сикстус добилась пока главного успеха в карьере – взяла «бронзу» первенства Европы среди девушек до 16 лет.
Владикавказский успех помимо титула и «золотой» медали принес спортсменке и звание кандидата в мастера спорта.
Заслуженная награда высшей пробы. Фото – соцсети.
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