«Волгу» закружило на Московской после столкновения с «МАЗом»

Днем 29 сентября на улице Московской в Липецке столкнулись «Волга» и «МАЗ».Как рассказали GOROD48 очевидцы, легковушка ехала в правой полосе, а грузовик в средней. Автомобили соприкоснулись, после чего «Волгу» развернуло и отбросило на обочину левой полосы.ДТП обошлось без пострадавших.