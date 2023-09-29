Происшествия

сегодня, 13:06

«Волгу» закружило на Московской после столкновения с «МАЗом»

1461
#ДТП #грузовик
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«Волгу» закружило на Московской после столкновения с «МАЗом»
Днем 29 сентября на улице Московской в Липецке столкнулись  «Волга» и «МАЗ». 

Как рассказали GOROD48 очевидцы, легковушка ехала в правой полосе, а грузовик в средней. Автомобили соприкоснулись, после чего «Волгу» развернуло и отбросило на обочину левой полосы.

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ДТП обошлось без пострадавших.
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#ДТП #грузовик
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