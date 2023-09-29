сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: секреты известного фильма, особый режим и что нужно знать про повышение зарплат
Сегодня липчан ждёт прекрасная погода, бесплатная юридическая помощь и школа материнства.
Солнечно, тепло, сухо
Под конец рабочей недели в Липецке даже немного потеплеет – до 23-25 градусов. По-прежнему будет солнечно и без осадков.
Какой чудесный день!
Сегодня в Липецке не планируется отключений воды и света. Никому не придётся терпеть вынужденные неудобства, в домах должно быть комфортно по умолчанию.
Пробки
А вот пробки не отменить, тем более в пятницу. Уже немало участков помечены на электронных картах красным цветом, свидетельствующем о сильных заторах. В районе Кольца Трубного завода улица Московская покраснела в обоих направлениях, пробки высшего уровня имеются на улице Гагарина и на Восточном обходе Липецка. Единственный выход не угодить в ловушку – изучить перед выездом «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, выбрать оптимальный маршрут и попытаться проскочить, пока ситуация вдруг внезапно не поменяется.
Бесплатная помощь юриста
Если у вас нет денег на адвоката, а квалифицированная помощь требуется, то вам прямая дорога в … Липецкую областную универсальную библиотеку (ул. Кузнечная. 2). Нет, не изучать правовую литературу…. Сегодня в ЛОУНБ – День бесплатной юридической помощи.
С 10:00 до 12:00 при поддержке общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» на ваши вопросы безвозмездно ответят квалифицированные специалисты.
Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт. Обязательна предварительная запись по телефону 22-79-10.
Особый режим
Особый противопожарный режим введён на территории Липецкой области вплоть до 26 октября. В это время запрещено разводить костры – даже на собственных дачах и приусадебных хозяйствах, нельзя сжигать сухую траву и мусор.
Нарушителям грозят штрафы: для граждан – до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – до 60 тысяч рублей, для юрлиц – до 800 тысяч рублей.
Школа материнства (18+)
А ещё в ЛОУНБ сегодня ждут молодых мамочек на занятие «Нескучное материнство».
В 10:00 начнётся встреча, на которой обсудят, как эффективно распоряжаться временем в декрете, познакомят с техниками дыхания, научат новым занимательным играм с детьми. А ещ1 проведут мастер-класс по рисованию на ткани, презентацию новой детской литературы и игрушек и каждой участнице сделают музыкальный подарок.
Подойдёт для мам детей до 3-х лет. Участие бесплатное, но необходимо предварительно записаться по телефону +7 (4742) 73-47-40…
«Завтра была война» (12+)
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает завершить трудовую неделю просмотром спектакля.
В 19:01 здесь покажут постановку «Завтра была война» от театральной студии ТЭМ и режиссёра Эльмиры Мельниковской. Продолжительность спектакля 1 час 20 минут.
Режиссёр Бондарчук чуть не сгорел на съемках «Войныа и мира» (12+)
Известный липецкий киновед Алексей Колбаско продолжит цикл встреч, посвященных 195-летию со дня рождения Льва Толстого.
В 16:00 часов в библиотеке им. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) он расскажет о, пожалуй, самой известной экранизации классика – по роману Война и мир», снятой режиссёром Сергеем Бондарчуком-старшим в 1965-67 гг.
Колбаско удалось получить доступ к фотокопиям документов 1960-х годов, которые были посвящены съемкам фильма. Первым на постановку претендовал Иван Пырьев, потом рассматривалась кандидатура Сергея Герасимова, но выбор остановили на Бондарчуке – за него ратовал армейский генералитет, высоко оценивший его режиссерский дебют в картине «Судьба человека».
Колбаско расскажет, как шили тысячи костюмов, готовили аутентичную тому времени утварь, выбирали сотни актеров, подбиралась съемочная техника. О необычных по масштабам съемок батальных битв. Поведает и о невиданной еще тогда пиротехнике, о том, как Сергей Бондарчук чуть не… сгорел на съемочной площадке. Весь свой рассказ он проиллюстрирует видеоматериалами.
Индексация зарплаты
Работодатели в РФ обязаны периодически проводить индексацию заработной платы, напомнили юристы SuperJob.
Эта обязанность напрямую установлена статьей 134 Трудового кодекса РФ. В государственные и муниципальных организациях это делают по команде – после распоряжения органа, в подчинении которого находится организация. В коммерческом секторе работодатель устанавливает сам, когда ему увеличивать зарплату сотрудникам. Но проводить индексацию необходимо!
Для этого рекомендуется разработать отдельный локальный нормативный акт или включить условия индексации, например, в положение об оплате труда. Там следует прописать:
- срок проведения индексации;
- порядок проведения индексации;
- размер надбавки.
В отдельных случаях индексацию можно заменить премией.
Конкретной периодичности проведения индексации в законе нет. Однако, как показывает практика, безопасней всего проводить индексацию минимум один раз в год. Это связано с тем, что повышение цен на товары и услуги происходит ежегодно, а цель индексации — повысить уровень реального содержания заработной платы в связи с повышением цен.
Дорогие липчане! Вот и подошла к концу очередная трудовая неделя. Надеемся. Ваш работодатель уже поднял вам зарплату или сделает это в ближайшее время, прочитав у нас о необходимости индексации. Это не единственная полезная информация, которую можно ежедневно найти на GOROD48. Новости выходят ежедневно, мы работаем 24/7 и советуем всем жителям релиона не отставать от жизни, а следить за событиями на сайте, который носит электронное имя Липецка. Ждём вас на сайте снова и снова!
Использованы кадры из к/ф "Война и мир"
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