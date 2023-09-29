Сегодня в Липецке: секреты известного фильма, особый режим и что нужно знать про повышение зарплат

Сегодня липчан ждёт прекрасная погода, бесплатная юридическая помощь и школа материнства.

Солнечно, тепло, сухо

Под конец рабочей недели в Липецке даже немного потеплеет – до 23-25 градусов. По-прежнему будет солнечно и без осадков.







Какой чудесный день!

Сегодня в Липецке не планируется отключений воды и света. Никому не придётся терпеть вынужденные неудобства, в домах должно быть комфортно по умолчанию.







Пробки

А вот пробки не отменить, тем более в пятницу. Уже немало участков помечены на электронных картах красным цветом, свидетельствующем о сильных заторах. В районе Кольца Трубного завода улица Московская покраснела в обоих направлениях, пробки высшего уровня имеются на улице Гагарина и на Восточном обходе Липецка. Единственный выход не угодить в ловушку – изучить перед выездом «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, выбрать оптимальный маршрут и попытаться проскочить, пока ситуация вдруг внезапно не поменяется.

Бесплатная помощь юриста

Если у вас нет денег на адвоката, а квалифицированная помощь требуется, то вам прямая дорога в … Липецкую областную универсальную библиотеку (ул. Кузнечная. 2). Нет, не изучать правовую литературу…. Сегодня в ЛОУНБ – День бесплатной юридической помощи.

С 10:00 до 12:00 при поддержке общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» на ваши вопросы безвозмездно ответят квалифицированные специалисты.







Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт. Обязательна предварительная запись по телефону 22-79-10.

Особый режим

Особый противопожарный режим введён на территории Липецкой области вплоть до 26 октября. В это время запрещено разводить костры – даже на собственных дачах и приусадебных хозяйствах, нельзя сжигать сухую траву и мусор.







Нарушителям грозят штрафы: для граждан – до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – до 60 тысяч рублей, для юрлиц – до 800 тысяч рублей.



Школа материнства (18+)

А ещё в ЛОУНБ сегодня ждут молодых мамочек на занятие «Нескучное материнство».

В 10:00 начнётся встреча, на которой обсудят, как эффективно распоряжаться временем в декрете, познакомят с техниками дыхания, научат новым занимательным играм с детьми. А ещ1 проведут мастер-класс по рисованию на ткани, презентацию новой детской литературы и игрушек и каждой участнице сделают музыкальный подарок.







Подойдёт для мам детей до 3-х лет. Участие бесплатное, но необходимо предварительно записаться по телефону +7 (4742) 73-47-40…

«Завтра была война» (12+)

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает завершить трудовую неделю просмотром спектакля.







В 19:01 здесь покажут постановку «Завтра была война» от театральной студии ТЭМ и режиссёра Эльмиры Мельниковской. Продолжительность спектакля 1 час 20 минут.

Режиссёр Бондарчук чуть не сгорел на съемках «Войныа и мира» (12+)

Известный липецкий киновед Алексей Колбаско продолжит цикл встреч, посвященных 195-летию со дня рождения Льва Толстого.

В 16:00 часов в библиотеке им. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) он расскажет о, пожалуй, самой известной экранизации классика – по роману Война и мир», снятой режиссёром Сергеем Бондарчуком-старшим в 1965-67 гг.

Колбаско удалось получить доступ к фотокопиям документов 1960-х годов, которые были посвящены съемкам фильма. Первым на постановку претендовал Иван Пырьев, потом рассматривалась кандидатура Сергея Герасимова, но выбор остановили на Бондарчуке – за него ратовал армейский генералитет, высоко оценивший его режиссерский дебют в картине «Судьба человека».







Колбаско расскажет, как шили тысячи костюмов, готовили аутентичную тому времени утварь, выбирали сотни актеров, подбиралась съемочная техника. О необычных по масштабам съемок батальных битв. Поведает и о невиданной еще тогда пиротехнике, о том, как Сергей Бондарчук чуть не… сгорел на съемочной площадке. Весь свой рассказ он проиллюстрирует видеоматериалами.

Индексация зарплаты

Работодатели в РФ обязаны периодически проводить индексацию заработной платы, напомнили юристы SuperJob.

Эта обязанность напрямую установлена статьей 134 Трудового кодекса РФ. В государственные и муниципальных организациях это делают по команде – после распоряжения органа, в подчинении которого находится организация. В коммерческом секторе работодатель устанавливает сам, когда ему увеличивать зарплату сотрудникам. Но проводить индексацию необходимо!







Для этого рекомендуется разработать отдельный локальный нормативный акт или включить условия индексации, например, в положение об оплате труда. Там следует прописать:

- срок проведения индексации;

- порядок проведения индексации;

- размер надбавки.

В отдельных случаях индексацию можно заменить премией.

Конкретной периодичности проведения индексации в законе нет. Однако, как показывает практика, безопасней всего проводить индексацию минимум один раз в год. Это связано с тем, что повышение цен на товары и услуги происходит ежегодно, а цель индексации — повысить уровень реального содержания заработной платы в связи с повышением цен.

Дорогие липчане! Вот и подошла к концу очередная трудовая неделя. Надеемся. Ваш работодатель уже поднял вам зарплату или сделает это в ближайшее время, прочитав у нас о необходимости индексации. Это не единственная полезная информация, которую можно ежедневно найти на GOROD48. Новости выходят ежедневно, мы работаем 24/7 и советуем всем жителям релиона не отставать от жизни, а следить за событиями на сайте, который носит электронное имя Липецка. Ждём вас на сайте снова и снова!



Использованы кадры из к/ф "Война и мир"

