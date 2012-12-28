Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Ауди» врезалась в дерево: улицы Циолковского и Космонавтов на два часа замерли в пробках
Происшествия
На берегу реки нашли покончившую с собой женщину
Происшествия
В мэрии показали схему нового Октябрьского моста
Общество
На Липецкой области вводится режим воздушной опасности
Происшествия
В селе Введенка Хлевенского района простились с погибшим на СВО добровольцем
Общество
Возгорание в ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» — 20 человек эвакуированы
Происшествия
Режим ЧС регионального характера будет введён в АПК Липецкой области из-за майских заморозков
Общество
Объявлен отбой воздушной опасности
Происшествия
Сегодня в Липецке: битва хоров, партизанский забег и липчане хотят МРОТ в 30 тысяч рублей
Общество
В Липецке арестовали забившего до смерти сожительницу мужчину
Происшествия
Читать все
Николай Дергунов: «С состоянием дорог в Липецке не все так плохо, как принято считать»
Общество
Режим ЧС регионального характера будет введён в АПК Липецкой области из-за майских заморозков
Общество
Игорь Артамонов подписал указ о введении режима ЧС в сельском хозяйстве области
Общество
На Красную горку к Косыревскому кладбищу пустят дополнительные рейсы
Общество
В Липецке арестовали забившего до смерти сожительницу мужчину
Происшествия
Интерпол нашел в Сербии подозреваемого в обмане липецкой компании на 25 миллионов рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: катастрофа из-за заморозков, утренняя авария и новый Октябрьский мост
Общество
В Липецке и Ельце выпал майский снег
Погода в Липецке
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
НЛМК отправил на переработку 250 единиц собранной электротехники
НЛМК Live
Читать все
Погода в Липецке
258
вчера, 23:32
1

В Липецке и Ельце выпал майский снег

В Липецке и Ельце выпал майский снег. Видео снегопада публикуют пользователи соцсетей.



По данным синоптиков, Липецкая область оказалась в тыловой части циклона, несущей холодный арктический воздух. 

Ночью температура воздуха в регионе опустится до -5 градусов, завтра днем будет от +6 до +11. В Липецке ночью до -1, днем — от +7 до +9 градусов.

Такая погода продержится до 11 мая, когда при прохождении теплого атмосферного фронта ожидаются дожди.
снегопад
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
22 минуты назад
Да какая прекрасная погода в начале мая, прелесть ждём жару по 40 градусов в июне.
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru