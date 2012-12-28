«Ауди» врезалась в дерево: улицы Циолковского и Космонавтов на два часа замерли в пробках
Режим ЧС регионального характера будет введён в АПК Липецкой области из-за майских заморозков
Режим ЧС регионального характера будет введён в АПК Липецкой области из-за майских заморозков
Интерпол нашел в Сербии подозреваемого в обмане липецкой компании на 25 миллионов рублей
Погода в Липецке
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вчера, 23:32
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В Липецке и Ельце выпал майский снег
По данным синоптиков, Липецкая область оказалась в тыловой части циклона, несущей холодный арктический воздух.
Ночью температура воздуха в регионе опустится до -5 градусов, завтра днем будет от +6 до +11. В Липецке ночью до -1, днем — от +7 до +9 градусов.
Такая погода продержится до 11 мая, когда при прохождении теплого атмосферного фронта ожидаются дожди.
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