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Стоимость топлива выросла из-за высокого спроса и запрета на экспорт

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#топливо #запрет на экспорт

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка.

Биржевая стоимость топлива после введения запрета на экспорт бензина и дизтоплива вернулась к росту. В частности, Аи-92 и Аи-95 подорожали на 2% и 1,3%, но все еще находятся на уровнях конца весны — начала лета. В ряде регионов сохраняется возникший в первые недели сентября дефицит топлива. Участники рынка и эксперты связывают коррекцию цен с ростом спроса на подешевевший товар и ожиданием скорого снятия запрета на экспорт, который, по мнению нефтяников, не может продлиться долго без ущерба для нефтепереработки, - пишет "Ъ".

Отмечается, что после резкого снижения на прошлой неделе из-за запрета экспорта биржевые цены на топливо вернулись к росту. По данным СПбМТСБ, 26 сентября бензины Аи-92 и Аи-95 в европейской части РФ подорожали на 2,06% и 1,27%, до 56,6 тысяч рублей и 58,8 тысяч рублей за тонну соответственно. Стоимость дизтоплива выросла на 1,17%, до 61,5 тысяч рублей за тонну.

Временный запрет на экспорт топлива был введен 21 сентября. Он не распространяется на поставки по межправсоглашениям, в Абхазию, Южную Осетию, страны ЕАЭС, а впоследствии из-под него были выведены судовое топливо, газойли и средние дистилляты.

В течение прошлой недели на фоне дискуссии о мерах стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, которые в сентябре достигали исторических максимумов, стоимость бензинов Аи-92 и Аи-95 упала на 21%.

Эксперты объясняют перелом тенденции увеличившимся спросом на подешевевшее топливо и ожиданиями скорого снятия экспортных ограничений. Согласно планам правительства, ограничения позволят насытить рынок топливом и пресечь схемы серого экспорта, но большинство специалистов считают, что мера будет носить кратковременный характер, иначе нефтекомпаниям придется снижать нефтепереработку, а вслед за этим и выпуск топлива.

Причиной роста котировок стал отложенный спрос, которому также способствовало исключение из-под запрета на экспорт ряда нефтепродуктов, - считают эксперты.

По их словам, предпосылок для дальнейшего подорожания бензина и дизтоплива даже в условиях ограничений пока нет.
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#топливо #запрет на экспорт

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