Происшествия

49 минут назад

Банда из Тамбовской области украла рыбу из липецкого пруда

4 282
#Кража
2
Банда из Тамбовской области украла рыбу из липецкого пруда

Жителя соседнего региона обвиняют в краже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, ночью 16 сентября в Добринском районе инспекторы ДПС остановили машину, за рулём которой находились четыре гостя из Тамбовской области.

При осмотре в багажнике у них обнаружили незаконные орудия лова, а именно – сеть, а еще целый мешок с уловом.

Выяснилось, что дорожным полицейским удалось задержать не просто браконьеров. 32 кг рыбы тамбовчане незаконно выловили из пруда, принадлежащего одному из сельскохозяйственных предприятий района. Причинный ущерб предприятие оценило в 7 500 рублей.

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Теперь против мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», им грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото УМВД РФ по Липецкой области

4 282
#Кража
2

Комментарии (4)

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Гражданин

15 минут назад
В " Матырском море" много солетерной рыбы плавает , особенно много ее в районе "Перемычки" и "Великана " ! Ужас !
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Гражданин

23 минуты назад
"За рулëм которой находились четыре гостя" - что за машина то такая?
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Кино

24 минуты назад
Вагонами надо воровать...
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Тракторист

35 минут назад
Теперь на рыбалку надо ездить только по одному- а если втроём, то по трешке- сговор ведь.
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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