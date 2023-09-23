Банда из Тамбовской области украла рыбу из липецкого пруда

Жителя соседнего региона обвиняют в краже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, ночью 16 сентября в Добринском районе инспекторы ДПС остановили машину, за рулём которой находились четыре гостя из Тамбовской области.

При осмотре в багажнике у них обнаружили незаконные орудия лова, а именно – сеть, а еще целый мешок с уловом.

Выяснилось, что дорожным полицейским удалось задержать не просто браконьеров. 32 кг рыбы тамбовчане незаконно выловили из пруда, принадлежащего одному из сельскохозяйственных предприятий района. Причинный ущерб предприятие оценило в 7 500 рублей.



Теперь против мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», им грозит до 5 лет лишения свободы.



Фото УМВД РФ по Липецкой области

