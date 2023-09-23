49 минут назад
Банда из Тамбовской области украла рыбу из липецкого пруда
Жителя соседнего региона обвиняют в краже.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, ночью 16 сентября в Добринском районе инспекторы ДПС остановили машину, за рулём которой находились четыре гостя из Тамбовской области.
При осмотре в багажнике у них обнаружили незаконные орудия лова, а именно – сеть, а еще целый мешок с уловом.
Выяснилось, что дорожным полицейским удалось задержать не просто браконьеров. 32 кг рыбы тамбовчане незаконно выловили из пруда, принадлежащего одному из сельскохозяйственных предприятий района. Причинный ущерб предприятие оценило в 7 500 рублей.
Теперь против мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», им грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото УМВД РФ по Липецкой области
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