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Осенний призыв на военную службу в 2023 году пройдет по прежним правилам

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#осенний призыв #армия

Бумажная повестка будет основным документом для явки в военкомат.

Правила осеннего призыва в 2023 году не изменятся, основным документом для явки в военкомат будет бумажная повестка, но штраф за неявку без уважительной причины с 1 октября будет повышен до 30 тысяч рублей, - рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними - основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме", - подчеркнул Картаполов.

Он заявил, что новые нормы о реестре воинского учета и реестре повесток "начнут работать с момента создания этого реестра, которым занимается Минцифры". Ранее замминистра цифрового развития Олег Качанов сообщал, что реестр воинского учета начнет полноценно работать в России не ранее 2025 года.

"Но надо понимать, что у нас есть регионы, где уже создана вся инфраструктура, и они готовы к запуску такого реестра, а есть регионы, где такую систему сейчас запустить невозможно, они не готовы", - отметил Картаполов.

По его словам, невозможно запустить работу единого для всей страны реестра только в части регионов. "Но при этом необходимо протестировать работу реестра там, где это возможно сегодня. Поэтому в тех регионах, где нужная инфраструктура уже есть, могут приходить электронные повестки", - отметил депутат.

В в этом случае электронные повестки будут только дублировать традиционные. Основным документом до полноценного запуска реестра остаются повестки в письменной форме, - добавил глава комитета.

Единственное отличие осеннего призыва этого года от предыдущих будет в том, что штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины повышается до 30 тыс. рублей (сейчас максимальный размер штрафа составляет 3 тыс. рублей). "Эти нормы вступают в силу с 1 октября 2023 года. Соответственно, такой штраф грозит тем, кто с этого момента получит повестки в письменной форме и не явится в военкомат без уважительной причины", - отметил Картаполов.

Он также добавил, что принятый закон о новом призывном возрасте с 18 до 30 лет начинает действовать с 1 января 2024 года, а "молодые люди, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, под действие новых норм не подпадают, они будут зачислены в запас".

Традиционно осенний призыв начинается с 1 октября после указа президента, он издается в конце сентября. Набор в ВС РФ обычно организуется дважды в год - с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). При этом в соответствии с законодательством граждане 24 муниципальных образований пяти субъектов РФ (Якутия, Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ) призываются на военную службу только летом из-за возможных проблем с транспортом в осенне-зимний период.
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#осенний призыв #армия

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