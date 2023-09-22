Происшествия

сегодня, 09:31

У жителя Тербунского района обнаружили почти 400 граммов растительных наркотиков

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#наркотики
У жителя Тербунского района обнаружили почти 400 граммов растительных наркотиков

Подозреваемому может грозить до десяти лет лишения свободы.

В доме у жителя Тербунского района обнаружили и изъяли 185 граммов марихуаны и 210,1 грамма частей конопли.

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«Мужчина ранее в поле зрения полиции не попадал. Свою вину он полностью признал. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств или их аналогов в крупном размере», максимальная санкция которой –  до десяти лет лишения свободы», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

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3 235
#наркотики

Комментарии (3)

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Ентот

15 минут назад
Ох и бандюга какой, ужас.
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Липецкие басни

41 минуту назад
Вот и покурил! Стуканул кто-то из соседей или "друзей"
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Интересно

сегодня, 09:40
А если бурьян и лопухи приравнять к наркотикам их уберут из города или легализуют?
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