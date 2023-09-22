У жителя Тербунского района обнаружили почти 400 граммов растительных наркотиков

Подозреваемому может грозить до десяти лет лишения свободы.

В доме у жителя Тербунского района обнаружили и изъяли 185 граммов марихуаны и 210,1 грамма частей конопли.«Мужчина ранее в поле зрения полиции не попадал. Свою вину он полностью признал. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств или их аналогов в крупном размере», максимальная санкция которой – до десяти лет лишения свободы», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.