Происшествия

36 минут назад

Медсестра уволилась, главврачу вынесено представление — прокуратура завершила проверку инцидента в БСМП

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#больница #грубое обращение

Кроме того, прокуратура Липецкой области подтвердила: для публикации съемок из общественных мест согласий граждан не требуется.

Прокуратура Липецкой области завершила проверку информации об инциденте в токсикологическом отделении БСМП №1.

«Установлено, что 19 августа в отделении острых отравлений больницы санитарка блока интенсивной терапии, сопровождая свои действия уничижительными высказываниями, применила физическую силу в отношении пациентки, в результате чего та упала на пол, ударившись о кровать», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее уже сообщалось, что санитарка была оперативно уволена, а старшей медсестре объявлен выговор.

В прокуратуре уточнили, что также внесено представление в адрес главврача БСМП №1.

Также прокуратура проинформировала, что ничего противозаконного в распространении видеозаписи инцидента нет.

«В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 152.1 ГК РФ согласие гражданина на обнародование и дальнейшее использование его изображения (в том числе видеозаписи, в которой он изображен) не требуется в случае, когда использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» уточнено, что не требуется согласия на обнародование и использование изображения гражданина, если оно необходимо в целях защиты правопорядка», — сообщает пресс-служба Липецкой области.
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#больница #грубое обращение

Комментарии (2)

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Анна

8 минут назад
от таких кадров сердец кровью обливается
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???

22 минуты назад
Так кто уволен? Медсестра или санитарка?
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
46
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

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