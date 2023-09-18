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Австрийская группа Mondi объявила о продаже своего последнего актива в РФ
Покупателем "Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс" станет ООО "Сезар Инвест", дочерняя компания девелопера Sezar Group.
В сообщении группы покупателем Сыктывкарского ЛПК названо ООО "Сезар Инвест", дочерняя компания московской девелоперской компании Sezar Group.
Как уточняет Mondi, Федеральная антимонопольная служба России и правительственная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрили сделку.
Условия сделки предполагают, что Mondi получит средства от продажи ЛПК шестью ежемесячными траншами. Первые четыре платежа составят по 13,5 млрд рублей каждый, при этом первый платеж будет произведен к концу сентября 2023 года, остальные три - до конца декабря этого года, после чего право собственности на "Монди Сыктывкар" перейдет к "Сезар Инвест", а Mondi формально завершит выход из России. Последние 26 млрд рублей будут выплачены двумя равными траншами после закрытия сделки и будут обеспечены аккредитивом. Продажа не требует одобрения акционеров Mondi, - говорится в сообщении.
В августе прошлого года сообщалось, что группа Mondi заключила соглашение о продаже АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" компании Augment Investments Limited за 95 млрд рублей. Сделку намеревались завершить до конца 2022 года. Но 5 июня 2023 года группа сообщила о прекращении сделки из-за "отсутствия прогресса в получении разрешений на ее завершение".
"Сезар инвест" - дочерние предприятие московской девелоперской компании Sezar Group. "Монди Сыктывкарский ЛПК" является одним из ведущих производителей немелованной тонкой бумаги и тарного картона в России. На производстве занято около 4,5 тыс. человек. Выручка предприятия за 2022 год составила €1 085 млн. На 30 июня 2023 года валовые активы предприятия составляли €1 107 млн, чистые активы - €856 млн, - отмечается в сообщении.