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46 минут назад

Два человека пострадали после взрыва газа в Новосибирской области

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Бревенчатый частный дом в городе Барабинске Новосибирской области оказался полностью разрушен из-за взрыва газа, двое мужчин получили травмы, они госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по региону.

"Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме Барабинска. Сообщение о происшествии поступило в 13.18 (09.18 мск) 16 сентября. Первый пожарной-спасательный расчет прибыл к месту происшествия через две минуты после вызова. По прибытии пожарные обнаружили разрушение бревенчатого дома и возгорание. В течение пяти минут пожар удалось локализовать, еще три минуты потребовались пожарным на ликвидацию открытого горения", - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным МЧС, в результате двое мужчин получили травмы. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.


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