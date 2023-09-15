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40 минут назад

КНР внесет оспу обезьян в класс инфекций, куда относят СПИД и коронавирус

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#оспа обезьян #инфекции

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми.

Китайские власти с 20 сентября причислят оспу обезьян к инфекционному классу В (предусматривает меры строгого контроля), к которому в стране относят СПИД и коронавирус нового типа, - сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Компетентные госорганы Китая окажут активное противодействие распространению заболевания, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Помимо своевременного оповещения о рисках заражения, планируется предоставлять оперативную медицинскую помощь инфицированным, повышать осведомленность населения путем распространения необходимой и полезной информации, - передает ТАСС.

Госкомитет напоминает, что впервые оспа обезьян была завезена в КНР из-за границы в сентябре 2022 года. С июня в стране появились первые местные инфицированные. За все время медики выявили случаи заражения в более чем 20 из 31 административно-территориальной единицы материкового Китая на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района.

Оспа обезьян - вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных. Симптомы включают лихорадку, головную, мышечную и спинную боль, усталость, могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

Всего в Китае есть три класса инфекционных заболеваний: А, В, С.

В настоящее время, в частности, к инфекционными заболеваниями класса B в Китае относится СOVID-19, класс которого был понижен с категории А в январе этого года. Кроме того, к классу B относятся, в частности, СПИД, корь, птичий грипп, туберкулёз лёгких.
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#оспа обезьян #инфекции

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