Как стать миллионером: «Пятёрочка» подарит покупателям крупные денежные призы

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила акцию «Сентябрьские миллионы», в рамках которой разыграет среди своих гостей несколько миллионов рублей и другие ценные призы. Испытать удачу можно с 11 сентября до 15 октября 2023 года.

Выиграть один из трёх миллионов рублей можно будет разными способами. Так, совершить покупку на сумму от 600 рублей, зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru и принять участие в еженедельном розыгрыше подарков и главного приза — миллиона рублей, обладатель которого определится по итогам акции. Узнать, улыбнулась ли вам удача, можно будет в личном кабинете на сайте.

Кроме того, гости могут стать участниками розыгрыша второго миллиона рублей. Для этого нужно набрать 10 достижений при покупках в «Пятёрочке» Достижения можно получить за покупку определённого количества товаров, покупки сразу в нескольких магазинах сети, отказ от пластикового пакета на кассе и многое другое.

«Пятёрочка» даёт возможность претендовать и на третий миллион – для общительных и дружелюбных покупателей. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек. Двое победителей розыгрыша станут обладателями по 1 000 000 рублей каждый.

Также за покупки в сервисе экспресс-доставки у каждого гостя будет возможность выиграть сертификат на покупку кухонного комбайна.

В акции также предусмотрены подарки за покупку на любую сумму товаров от партнеров. Приобретая продукцию определённых брендов, покупатели смогут принять участие в дополнительном еженедельном розыгрыше призов.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru

Отметим, что «Пятёрочка» постоянно проводит различные розыгрыши среди своих покупателей. Так, во время акции «Без забот на год вперёд» счастливчики получили автомобиль, годовой запас продуктов и другие приятные подарки.

Реклама. ООО «Агроторг».