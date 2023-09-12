Здоровье
сегодня, 15:30
В результате «тихой охоты» пострадали три человека
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В основном, причиной отравления явилось употребление в пищу пластинчатых грибов.
В Липецкой области начался грибной сезон. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, на сегодняшний день от отравления грибами в регионе пострадали три человека.
«В основном, причиной отравления явилось употребление в пищу пластинчатых грибов: рядовок, свинушек, а также неизвестных грибов», — добавляют в Роспотребнадзоре. .
Неделю назад было известно только о двух пострадавших в результате «тихой охоты».
«В основном, причиной отравления явилось употребление в пищу пластинчатых грибов: рядовок, свинушек, а также неизвестных грибов», — добавляют в Роспотребнадзоре. .
Неделю назад было известно только о двух пострадавших в результате «тихой охоты».
579