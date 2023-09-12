Здоровье

сегодня, 15:30

В результате «тихой охоты» пострадали три человека

579
#грибы #отравление
2
В результате «тихой охоты» пострадали три человека

В основном, причиной отравления явилось употребление в пищу пластинчатых грибов.

В Липецкой области начался грибной сезон. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, на сегодняшний день от отравления грибами в регионе пострадали три человека.

«В основном, причиной отравления явилось употребление в пищу пластинчатых грибов: рядовок, свинушек, а также неизвестных грибов», — добавляют в Роспотребнадзоре. .

Неделю назад было известно только о двух пострадавших в результате «тихой охоты».
579
#грибы #отравление
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
186
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
Общество

Еще в рубрике

Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 40%, ОРВИ – на 30,9%
#ОРВИ #грипп #коронавирус
20
Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 40%, ОРВИ – на 30,9%

вчера, 16:04

Здоровье
Количество случаев присасывания клещей за неделю увеличилось в 1,4 раза
#клещи
4
Количество случаев присасывания клещей за неделю увеличилось в 1,4 раза

07.09.2023 13:22

Здоровье
Двое липчан отравились грибами
#грибы #отравление
5
Двое липчан отравились грибами

05.09.2023 12:20

Здоровье
Заболеваемость педикулезом в Липецкой области выросла: вши нашли у 207 человек
#педикулёз #вши
13
Заболеваемость педикулезом в Липецкой области выросла: вши нашли у 207 человек

05.09.2023 12:05

Здоровье
Уже 3619 человек пострадали в Липецкой области от укусов клещей
#клещи
Уже 3619 человек пострадали в Липецкой области от укусов клещей

31.08.2023 15:14

Здоровье
В Липецкую область поступило уже 230 тысяч доз вакцины от гриппа
#грипп #ОРВИ #коронавирус
2
В Липецкую область поступило уже 230 тысяч доз вакцины от гриппа

31.08.2023 14:07

Здоровье