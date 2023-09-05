Двое липчан отравились грибами

В этом году грибами травятся гораздо реже, но забывать о мерах профилактики всё же не стоит.

За 8 месяцев этого года в Липецкой области зарегистрировано два случая отравления грибами. Об этом GOROD48 рассказали в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. За аналогичный период 2022 года было 17 случаев отравления грибами, числе отравившихся четверо детей. В прошлом году были два случая с летальным исходом.



«В основном, причиной отравлений стало употребление в пищу пластинчатых грибов (рядовки, сыроежки, свинушки), а также строчков и толкачиков», — рассказали в Роспотребнадзоре.



В связи с наступлением грибного сезона Управление Роспотребнадзора по Липецкой области просит не забывать о мерах профилактики отравлений грибами.



Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах. Складывайте грибы в плетёные корзины – так они дольше будут свежими. Собирайте в лесу только те грибы, которые вы хорошо знаете. Никогда не собирайте грибы, которые у основания ножки имеют клубневидное утолщение.



Когда вы собираете сыроежки, старайтесь брать их с целой ножкой. Это поможет не спутать их с бледной поганкой.



Если вы собираете в лесу шампиньоны, обращайте внимание на цвет пластинок. Пластинки у настоящих шампиньонов быстро розовеют, а затем темнеют. У смертельно ядовитой бледной поганки пластинки всегда белого цвета.



Срезайте каждый гриб с целой ножкой. Никогда не собирайте перезрелые, червивые, дряблые, трухлявые грибы.



Не стоит дотрагиваться к неизвестным грибам, пробовать их на вкус.



Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали. Каждый вид грибов следует готовить отдельно.



Категорически запрещается использовать для обработки грибов оцинкованную и медную посуду, так как при этом образуются ядовитые окислы металлов.



Не давайте грибов детям, ведь для для несформировавшейся печени они являются очень тяжелым пищевым продуктом. Грибы также противопоказаны при заболеваниях почек, печени, желудочно-кишечного тракта.



Нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. А если вы покупаете грибы в магазинах и супермаркетах, рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными.



При консервировали грибов стоит помнить и про токсин, вызывающий ботулизм: он очень живуч, погибает только при кипячении в течение 20-30 минут при температуре более 100 градусов.