18-летняя девушка обманула банк

На аналогичное преступление пошла и 38-летняя липчанка.

18-летняя жительница села в Грязинском районе заключила по телефону договор займа с банковской организацией на сумму около 7 000 рублей, сообщив недостоверные данные о месте работы. Но на самом деле, девушка нигде не работала. А 38-летняя липчанка также оформила займ на 7000 рублей, соврав, что работает в воронежской фирме.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, оба преступления вскрыли участковые. В отношении женщин возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».



Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.