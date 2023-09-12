Происшествия
сегодня, 09:18
18-летняя девушка обманула банк
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На аналогичное преступление пошла и 38-летняя липчанка.
18-летняя жительница села в Грязинском районе заключила по телефону договор займа с банковской организацией на сумму около 7 000 рублей, сообщив недостоверные данные о месте работы. Но на самом деле, девушка нигде не работала. А 38-летняя липчанка также оформила займ на 7000 рублей, соврав, что работает в воронежской фирме.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, оба преступления вскрыли участковые. В отношении женщин возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».
Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, оба преступления вскрыли участковые. В отношении женщин возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».
Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.
7 1175
Местный
Хираи Модорковский
Наблюдатель
Пихал Метрович
)))))
Аристарх Людвигович
Надо