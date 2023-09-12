Происшествия

сегодня, 09:18

18-летняя девушка обманула банк

7 1175
#мошенничество
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18-летняя девушка обманула банк

На аналогичное преступление пошла и 38-летняя липчанка.

18-летняя жительница села в Грязинском районе заключила по телефону договор займа с банковской организацией на сумму около 7 000 рублей, сообщив недостоверные данные о месте работы. Но на самом деле, девушка нигде не работала. А 38-летняя липчанка также оформила займ на 7000 рублей, соврав, что работает в воронежской фирме.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, оба преступления вскрыли участковые. В отношении женщин возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».

Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.
7 1175
#мошенничество
1

Комментарии (7)

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Местный

17 минут назад
Вот это да. Как нужно навести порядок на участке так их нет. А как банк нажал, сразу приступили к своим обязанностям.
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Хираи Модорковский

23 минуты назад
))))), ну да. Всё как в цивилизованных странах.
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Наблюдатель

26 минут назад
Эти банки уже надоели и достали всех. Звонят бесперестанно. А тут вдруг их обманули... пусть проверяют данные...
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Пихал Метрович

32 минуты назад
коммент про сериалы -доставил, автор пиши есчо!!!!
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)))))

38 минут назад
чего???????2 года за семь тыщ????как банки сливают данные о клиентах и мошенники на миллионы разводят,то никто не пойман,а тут такая масштабная работа провелась...
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Аристарх Людвигович

56 минут назад
Молодые банки так неопытны и доверчивы)))
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Надо

сегодня, 09:43
сериал про участковых снять. На ТВ так мало фильмов о силовиках, а ведь это соль земли русской.
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