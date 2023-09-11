14 минут назад
Антициклон защищает Липецкую область от дождя
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов тепла, что около нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью будет от +5 до +7 градусов, днем — от +17 до +19 градусов.
День 12 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 1 градус тепла.
Любаня