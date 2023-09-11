Погода в Липецке

14 минут назад

Антициклон защищает Липецкую область от дождя

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Антициклон защищает Липецкую область от дождя

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов тепла, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Ночью на улице — от +4 до +9 градусов, днем температура воздуха составит от +16 до +21 градуса.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью будет от +5 до +7 градусов, днем — от +17 до +19 градусов.

День 12 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 1 градус тепла. 

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Комментарии (1)

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Любаня

7 минут назад
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