В Липецкой области сухо, туманно и до +22

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов тепла, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +5 до +10 градусов, днем температура составит от +17 до +22 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +7до +9 градусов, днем она составит от +18 до +20 градусов.



День 11 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 0 градусов.