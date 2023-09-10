Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области сухо, туманно и до +22

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#погода #потепление
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В Липецкой области сухо, туманно и до +22

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов тепла, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +5 до +10 градусов, днем температура составит от +17 до +22 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +7до +9 градусов, днем она составит от +18 до +20 градусов.

День 11 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 0 градусов.
4 516
#погода #потепление
2

Комментарии (4)

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Оля

32 минуты назад
где май? вечный май!
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Мужик с Липецка

сегодня, 18:41
А мужичье лето наверное будет дождливым...
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Шабашов

сегодня, 17:55
Умеренное бабье лето -сухо а значит уже хорошо...
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Гость 1

сегодня, 17:11
Ах, как хочется летнего тепла. Хотя бы недельку...
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