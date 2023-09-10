сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо, туманно и до +22
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов тепла, что около нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +7до +9 градусов, днем она составит от +18 до +20 градусов.
День 11 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 0 градусов.
Оля
Мужик с Липецка
Шабашов
Гость 1