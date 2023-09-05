Завтра сухо – в Липецкой области до +26

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 сентября – 16-17 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы, 7 и 8 сентября – 12-13 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Ночью на улице будет от +7 до +12 градусов, днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.



День 6 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 0 градусов.



