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сегодня, 13:31

На площади Победы избили участника СВО

19 2965
#СВО #конфликт #побои
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На площади Победы избили участника СВО

Полиция проводит проверку.

В минувшую субботу, 2 сентября, около 22:05 на площади Победы у кафе «Дебасcус» произошла потасовка. В результате на больничной койке с переломом челюсти и рваными ранами оказался 34-летний участник СВО Андрей М. Ещё один липчанин — его двоюродный брат пострадал.

Мобилизованный Андрей М., 1 cентября приехал в 10-дневный отпуск, и 2 сентября решил вместе с женой и семьёй двоюродного брата отметить в кафе это событие.

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Когда двоюродные братья вышли из «Дебасcуса» на улицу покурить, они, по словам самих родственников, невольно стали участниками конфликта, после которого отпускник попал в Липецкую областную клиническую больницу.

— В кафе мы пришли с жёнами. Играла громкая музыка и мы с двоюродным братом вдвоём решили выйти на улицу, чтобы покурить и спокойно поговорить. Когда мы стояли у забора летней веранды, примерно в 22:05 к нам подошёл пьяный отдыхающий, выразился матом и предложил: «Хотите мы вам сейчас втащим?». Звучали и другие угрозы, такие, как «Ты у меня землю жрать будешь». Мы участвовать в конфликте не хотели: я работаю главным инженером в агросекторе и не силён в конфликтах, а брату острых ощущений и в зоне СВО хватает. Тем не менее, избежать драки не удалось. На брата один из компании в 10 человек кинулся с кулаками, ещё двое — на меня. В 22:17 по нашему вызову приехали сотрудники ППС. Зачинщики драки на момент приезда полицейских ещё находись в кафе и неспешно удалились, когда дело запахло жаренным. Опасаюсь, что всё спустят на тормозах! Мы во время потасовки старались только держать оборону от агрессивно настроенных мужчин, а брат предупреждал, что, что он участник СВО и в конфликт вступать не хочет! Оппоненты высмеивали нас, их было больше, они снимали всё происходящее на видео, — рассказал GOROD48 Иван —двоюродный брат Андрея. 

Андрей успел побыть дома всего один день: сейчас он в больнице с переломом нижней челюсти и рваными ранами головы.

— Обращение о причинении побоев зарегистрировано в установленном порядке, отделом полиции №8 проводится его проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Пока все участники конфликта не установлены. Полиция изымет видео камер наблюдения.

Братья же говорят о том, что избившие их люди были похожи на представителей национальных меньшинств.

— Брат только в пятницу приехал из зоны СВО, и теперь весь отпуск у него испорчен: у него швы и бандаж на нижней челюсти, он разговаривает плохо, ему сделана операция, — говорит Иван.

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Сам Иван также обратился за помощью к нейрохирургу и прошёл судебно-медицинскую экспертизу.
19 2965
#СВО #конфликт #побои
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Комментарии (19)

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Ёжик

5 минут назад
А про первую и вторую чеченскую все забыли, там было не лучше чем на сво
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Липецкие басни

6 минут назад
Это опять гости из ближнего зарубежья развлекаются, им можно, т. к. они нужны России
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Саня

7 минут назад
мнение народа, а ты не из тех вместо кого он там воюет?
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Кант

14 минут назад
Какая разница, участник СВО или не участник СВО, на лбу не написано. Просто два нормальных человека пришли отдохнуть, но какие-то перебравшие уроды совершили по отношению к ним преступление. За это срок должен быть соответствующий, чтобы много лет нормальные люди с ними не пересекались.
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Гость

17 минут назад
Если это, действительно, парни из южных регионов, то Липчане ждут извинений от родителей этих "людей" и главы диаспоры.
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1

17 минут назад
Каждый день подобные инциденты в любых пивнушках, трибунах. Ну незачем озвучивать. В стране даже побои декриминализировали.
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Animal Planet

29 минут назад
1,нормальный заголовок,человек Родину защищает,никто не имеет право его бить.
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1

37 минут назад
Переделайте заголовок. Читателю важнее, чем человек знаменит по жизни: профессия и трудовые заслуги. Если они есть.
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Дорогая Редакция

48 минут назад
Города 48, то, что ИМ Вы можете помочь этим материалом, а также тем, что не оставите результаты без ВНИМАНИЯ - Ваш вклад в проведение СВО. Реальный и Весомый. Без шума и пиара. А районов в области много. Одного руководителя Уже, после чего-то там из этого даже отдела полиции сплавили. И теперь у них усё "на Мази о". Не оставьте без результата этот материал, Дорогая Редакция. Да и прокуратура теперь обязана прореагировать.
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Гость

50 минут назад
Вот вам и благодарность за подвиги! Я в шоке!!
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