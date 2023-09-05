На площади Победы избили участника СВО

Полиция проводит проверку.

В минувшую субботу, 2 сентября, около 22:05 на площади Победы у кафе «Дебасcус» произошла потасовка. В результате на больничной койке с переломом челюсти и рваными ранами оказался 34-летний участник СВО Андрей М. Ещё один липчанин — его двоюродный брат пострадал.Мобилизованный Андрей М., 1 cентября приехал в 10-дневный отпуск, и 2 сентября решил вместе с женой и семьёй двоюродного брата отметить в кафе это событие.Когда двоюродные братья вышли из «Дебасcуса» на улицу покурить, они, по словам самих родственников, невольно стали участниками конфликта, после которого отпускник попал в Липецкую областную клиническую больницу.— В кафе мы пришли с жёнами. Играла громкая музыка и мы с двоюродным братом вдвоём решили выйти на улицу, чтобы покурить и спокойно поговорить. Когда мы стояли у забора летней веранды, примерно в 22:05 к нам подошёл пьяный отдыхающий, выразился матом и предложил: «Хотите мы вам сейчас втащим?». Звучали и другие угрозы, такие, как «Ты у меня землю жрать будешь». Мы участвовать в конфликте не хотели: я работаю главным инженером в агросекторе и не силён в конфликтах, а брату острых ощущений и в зоне СВО хватает. Тем не менее, избежать драки не удалось. На брата один из компании в 10 человек кинулся с кулаками, ещё двое — на меня. В 22:17 по нашему вызову приехали сотрудники ППС. Зачинщики драки на момент приезда полицейских ещё находись в кафе и неспешно удалились, когда дело запахло жаренным. Опасаюсь, что всё спустят на тормозах! Мы во время потасовки старались только держать оборону от агрессивно настроенных мужчин, а брат предупреждал, что, что он участник СВО и в конфликт вступать не хочет! Оппоненты высмеивали нас, их было больше, они снимали всё происходящее на видео, — рассказал GOROD48 Иван —двоюродный брат Андрея.Андрей успел побыть дома всего один день: сейчас он в больнице с переломом нижней челюсти и рваными ранами головы.— Обращение о причинении побоев зарегистрировано в установленном порядке, отделом полиции №8 проводится его проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Пока все участники конфликта не установлены. Полиция изымет видео камер наблюдения.Братья же говорят о том, что избившие их люди были похожи на представителей национальных меньшинств.— Брат только в пятницу приехал из зоны СВО, и теперь весь отпуск у него испорчен: у него швы и бандаж на нижней челюсти, он разговаривает плохо, ему сделана операция, — говорит Иван.Сам Иван также обратился за помощью к нейрохирургу и прошёл судебно-медицинскую экспертизу.