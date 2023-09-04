14-летний мальчик умер в Ельце от отравления газовой смесью

Следственное управление СК России по Липецкой области проверяет обстоятельства смерти в Ельце 14-летнего подростка. По предварительным данным, мальчик надышался смесью из баллончика для заправки зажигалок.



Тело подростка было найдено 2 сентября недалеко от городского парка в Ельце. «На месте происшествия найдены два баллончика со сжиженным газом для заправки газовых портативных устройств. По предварительным данным, подросток умер, надышавшись газовой смесью», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.— СК устанавливают обстоятельства произошедшего, причину смерти подростка, а также условия его воспитания в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в следственном управлении.

Свою версию смерти мальчика сегодня опубликовал Telegram-канал «Mash». Издание сообщает, что сразу после уроков компания подростков купила в местном ТЦ газовые баллончики. 14-летний мальчик начал задыхаться после первого вдоха. Когда приехала скорая, он уже не дышал. Остальные подростки не пострадали.