У вдовы гендиректора завода «увели» 10,6 миллиона рублей

Подпись её мужа в договоре уступки прав требований была подделана.

В Липецке направлено в суд уголовное дело 38-летнего многодетного отца – директора компании, который обвиняется в мошенничестве.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, мужчина вступил в сговор с неизвестными и они разработали план действий для преступления — незаконного приобретения права залога на чужое недвижимое имущество — производственной базы и земельного участка на улице Кузьминской в посёлке Северный Рудник стоимостью 10 миллионов 614 тысяч рублей.



«Реализуя свой преступный умысел, не позднее 11 апреля 2019 года, обвиняемый подыскал неосведомленного о его преступных намерениях мужчину, который в последующем должен был выкупить право залога на имущество ООО «Липецкий завод «ХимПродукт» и оформить его на свое имя. Затем уже от своего имени его реализовать. Обвиняемый совместно с неустановленными в ходе следствия лицами изготовили фиктивный договор уступки прав (цессии) от 27 февраля 2018 года на право залога имущества ООО «Липецкий завод «ХимПродукт» от имени гендиректора (право принадлежало гендиректору до 15 мая 2018 года, а после его смерти перешло 6 июня 2018 его супруге). При этом в договоре от имени сторон неизвестными были выполнены рукописные подписи», — полагает следствие.



Затем были изготовлены другие фиктивные документы, с помощью которых было зарегистрировано прекращение ограничений прав на объекты недвижимости и обременений объектов недвижимости по улице Кузьминской. А далее обвиняемый подыскал покупателя права залога на имущество ООО «Липецкий завод «ХимПродукт» и заключил якобы от имени первого и последующего приобретателя договор уступки прав, по которому один уступает, а другой принимает в полном объеме права и обязанности по исполнительному листу по гражданскому делу и при этом выплачивает 6 миллионов рублей на расчетный счет обвиняемого и 2 миллиона рублей на расчетный счет предыдущего приобретателя, при этом подпись в договоре снова была выполнена другим лицом.



После этого право залога на имущество ООО «Липецкий завод «Химпродукт» перешло к новой компании. А обвиняемый смог обналичить поступившие на счёт в банк 5,2 миллиона рублей.



В результате противоправных действий вдове — наследнице умершего гендиректора ООО «Липецкий завод «ХимПродукт» был причинен материальный ущерб в 10 614 000 рублей.



Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.



Мужчина вину не признает.



