Здоровье

вчера, 17:41

В Липецкую область поступило 71,7 тысячи доз вакцины от гриппа

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#грипп #вакцинация
В Липецкую область поступило 71,7 тысячи доз вакцины от гриппа

Началась прививочная кампания против гриппа.

В Липецкую область поступило 71,7 тысячи доз вакцины от гриппа. Как сообщает управление Роспотребнадзора, эта вакцина предназначена для иммунизации против гриппа детей, беременных женщин и взрослых из групп риска.

Санитарные врачи напоминают, что Национальный календарь профилактических прививок допускает одновременную иммунизацию против гриппа и коронавируса в разные участки тела.

Прививку от гриппа советуют делать заранее, до начала эпидемии: на формирование иммунитета к вирусу требуется не менее 10-14 дней — иммунная система должна успеть выработать специфические антитела к вирусу.
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#грипп #вакцинация

Комментарии (6)

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СССР

вчера, 23:05
Отдам свою дозу любителям ширнутся .!!!
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-

вчера, 22:56
А кто производитель? Импортозамещение тут не сработает.
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?

вчера, 22:34
Зор, а что коронавирус? От него вакцины нет в наличии, приобретайте иммунитет естественным путем. Чего, собственно, большинство комментаторов и хотело.
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Зор

вчера, 21:11
А короновирус?
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Грязи

вчера, 20:43
залейте руководству здравоохранения области. Скорую невозможно дождатся, так как в Грязях не госпитализируют!!! оптимизаторы чтоб вы....
ответить

Ваш тренер

вчера, 20:40
Ооо... Ну ка антиваксеры ваш выход. Давно не смеялся...
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
41
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

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