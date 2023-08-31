Здоровье
вчера, 17:41
В Липецкую область поступило 71,7 тысячи доз вакцины от гриппа
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Началась прививочная кампания против гриппа.
В Липецкую область поступило 71,7 тысячи доз вакцины от гриппа. Как сообщает управление Роспотребнадзора, эта вакцина предназначена для иммунизации против гриппа детей, беременных женщин и взрослых из групп риска.
Санитарные врачи напоминают, что Национальный календарь профилактических прививок допускает одновременную иммунизацию против гриппа и коронавируса в разные участки тела.
Прививку от гриппа советуют делать заранее, до начала эпидемии: на формирование иммунитета к вирусу требуется не менее 10-14 дней — иммунная система должна успеть выработать специфические антитела к вирусу.
Санитарные врачи напоминают, что Национальный календарь профилактических прививок допускает одновременную иммунизацию против гриппа и коронавируса в разные участки тела.
Прививку от гриппа советуют делать заранее, до начала эпидемии: на формирование иммунитета к вирусу требуется не менее 10-14 дней — иммунная система должна успеть выработать специфические антитела к вирусу.
6 491
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