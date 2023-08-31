Началась прививочная кампания против гриппа.

В Липецкую область поступило 71,7 тысячи доз вакцины от гриппа. Как сообщает управление Роспотребнадзора, эта вакцина предназначена для иммунизации против гриппа детей, беременных женщин и взрослых из групп риска.



Санитарные врачи напоминают, что Национальный календарь профилактических прививок допускает одновременную иммунизацию против гриппа и коронавируса в разные участки тела.



Прививку от гриппа советуют делать заранее, до начала эпидемии: на формирование иммунитета к вирусу требуется не менее 10-14 дней — иммунная система должна успеть выработать специфические антитела к вирусу.

