Общество
сегодня, 11:17
От каждого по букету, или один от всех?
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Какие цветы и по каким ценам предпочитают покупать липчане в подарок учителям.
До 1 сентября осталось два дня и в цветочных магазинах Липецка вовсю кипит работа: первые заказы на букеты для учителей оформлены еще две недели назад. Скидочные акции в эти дни у флористов не действуют, о чем извещает объявление на двери одного из магазинов.
— В этом сезоне модны композиции в коробочках-сумочках с ручками. Они и красивые и бюджетные: от 1 200 рублей, — рассказывает флорист Татьяна.
В магазине, где работает Татьяна, покупатели чаще выбирают букеты из хризантем, а в соседнем — предпочитают гортензии и гипсофилы, так что тут все индивидуально. В букеты для учителей часто добавляют тематические топперы.
— Некоторые предпочитают минималистические букеты — один красиво оформленный экзотический цветок, — говорит флорист Екатерина.
Для первоклашек флористы предлагают небольшие букеты, чтобы и нести не тяжело, и цветы не закрывали ребенка. А для школьников постарше индивидуальные букеты родители покупают редко, все чаще учителям дарят один большой букет от класса. Иногда родители заказывают розы по количеству учеников в классе. Каждый дарит учителю по цветку, таким образом у него собирается большой букет.
ТАСС привел данные аналитического ресурса «Чек индекс», который сравнил цены на цветы с 1 по 24 августа с прошлогодними за аналогичный период. Средний чек на букеты составил 2 089 рублей, что на 13% выше уровня прошлого года, а в онлайн-покупках еще больше — 2 645 рублей (на 18% больше).
Липецкие флористы говорят, что цены за год не сильно изменились. А на подсолнухи и гебреры даже немного снизились. Все дело в том, что уже больше года как они перешли на закупки российских цветов, импортные если и покупают, то немного, например, розы с крупными цветками. Самый дорогой букет к 1 сентября, который мы сегодня нашли в магазинах, стоил 6,5 тысячи рублей.
— В этом сезоне модны композиции в коробочках-сумочках с ручками. Они и красивые и бюджетные: от 1 200 рублей, — рассказывает флорист Татьяна.
В магазине, где работает Татьяна, покупатели чаще выбирают букеты из хризантем, а в соседнем — предпочитают гортензии и гипсофилы, так что тут все индивидуально. В букеты для учителей часто добавляют тематические топперы.
— Некоторые предпочитают минималистические букеты — один красиво оформленный экзотический цветок, — говорит флорист Екатерина.
Для первоклашек флористы предлагают небольшие букеты, чтобы и нести не тяжело, и цветы не закрывали ребенка. А для школьников постарше индивидуальные букеты родители покупают редко, все чаще учителям дарят один большой букет от класса. Иногда родители заказывают розы по количеству учеников в классе. Каждый дарит учителю по цветку, таким образом у него собирается большой букет.
ТАСС привел данные аналитического ресурса «Чек индекс», который сравнил цены на цветы с 1 по 24 августа с прошлогодними за аналогичный период. Средний чек на букеты составил 2 089 рублей, что на 13% выше уровня прошлого года, а в онлайн-покупках еще больше — 2 645 рублей (на 18% больше).
Липецкие флористы говорят, что цены за год не сильно изменились. А на подсолнухи и гебреры даже немного снизились. Все дело в том, что уже больше года как они перешли на закупки российских цветов, импортные если и покупают, то немного, например, розы с крупными цветками. Самый дорогой букет к 1 сентября, который мы сегодня нашли в магазинах, стоил 6,5 тысячи рублей.
13 1451
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