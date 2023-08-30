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От каждого по букету, или один от всех?

13 1451
#цветы #1 сентября
7
От каждого по букету, или один от всех?

Какие цветы и по каким ценам предпочитают покупать липчане в подарок учителям.

До 1 сентября осталось два дня и в цветочных магазинах Липецка вовсю кипит работа: первые заказы на букеты для учителей оформлены еще две недели назад. Скидочные акции в эти дни у флористов не действуют, о чем извещает объявление на двери одного из магазинов.






— В этом сезоне модны композиции в коробочках-сумочках с ручками. Они и красивые и бюджетные: от 1 200 рублей, — рассказывает флорист Татьяна.

В магазине, где работает Татьяна, покупатели чаще выбирают букеты из хризантем, а в соседнем — предпочитают гортензии и гипсофилы, так что тут все индивидуально. В букеты для учителей часто добавляют тематические топперы.







— Некоторые предпочитают минималистические букеты — один красиво оформленный экзотический цветок, — говорит флорист Екатерина.

Для первоклашек флористы предлагают небольшие букеты, чтобы и нести не тяжело, и цветы не закрывали ребенка. А для школьников постарше индивидуальные букеты родители покупают редко, все чаще учителям дарят один большой букет от класса. Иногда родители заказывают розы по количеству учеников в классе. Каждый дарит учителю по цветку, таким образом у него собирается большой букет.





ТАСС привел данные аналитического ресурса «Чек индекс», который сравнил цены на цветы с 1 по 24 августа с прошлогодними за аналогичный период. Средний чек на букеты составил 2 089 рублей, что на 13% выше уровня прошлого года, а в онлайн-покупках еще больше — 2 645 рублей (на 18% больше).

Липецкие флористы говорят, что цены за год не сильно изменились. А на подсолнухи и гебреры даже немного снизились. Все дело в том, что уже больше года как они перешли на закупки российских цветов, импортные если и покупают, то немного, например, розы с крупными цветками. Самый дорогой букет к 1 сентября, который мы сегодня нашли в магазинах, стоил 6,5 тысячи рублей.




13 1451
#цветы #1 сентября
7

Комментарии (13)

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Елена

8 минут назад
Дед Митяй, и сейчас и гладиолусы и астры присутствуют. Каждый ребёнок с букетом-это только у учеников начальной школы встречается. встречается. А дальше - 3-5 букетов и они дарятся классному руководителю, которая передаривает 3-4 букета коллегам, у которых классного руководства нет, или другим работникам школы.
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Лиза

12 минут назад
Лучше подарить учителю один комнатный горшечный цветок. Букет простоит неделю и его выкинут, а горшечный будет радовать на протяжении многих лет.
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Лариса

14 минут назад
А после линейки учителя несут эту кучу букетов на мусорку. И каждый год одно и то же.
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Дед Митяй

27 минут назад
Как хорошо было раньше.Астры, георгины, гладиолусы...Все из сада.Никаких понтов.
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страшная тайна

29 минут назад
Открою страшную тайну. На 1 сентября можно идти ВООБЩЕ БЕЗ ЦВЕТОВ !
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Липчанин

30 минут назад
Официально оклад учителя в РФ меньше МРОТ, зачем им цветы, хорошо что они ещё на работу ходят
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Ссёлки

37 минут назад
Они любят живыми деньгами.
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Инна.

сегодня, 14:14
Дорогой букет она выберет конечно. А дешёвый она выбросить. Как было раньше..
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Инна.

сегодня, 14:10
Не букет а веник подарить. Как учить ещё будет..
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Садовод

сегодня, 13:32
Одну на весь класс корзину цветов с лентой "От стаи товарищей"
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