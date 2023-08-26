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55 минут назад

«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Василия Сталина

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#Тот самый Липецк #знаете ли вы что #краеведение
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В пятом выпуске видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы продолжаем рассказ об истории центра города. 

Сегодня вы узнаете:

как липчане в XIX веке устраивали «батлы» на колоколах;

о том, что в городе были две Красные площади;

какие недоразумения возникли при визите в Липецк младшего брата Николая II;

как учившиеся в городе немецкие летчики спасли Христорождественский собор;

что пришлось сделать Василию Сталину, когда он проиграл в домино;

и чем знаменит двор-колодец, в котором липчане загадывают желания.
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#Тот самый Липецк #знаете ли вы что #краеведение
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Комментарии (3)

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3 минуты назад
гость, "про каждый городе"? О, Боже...
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гость

17 минут назад
Такие глупые истории про каждый городе есть.
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историк

49 минут назад
все эти красивые побасенки "высосаны из пальца" и ничего к настоящей истории прошлого не имеют
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