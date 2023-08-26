Общество
55 минут назад
«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Василия Сталина
В пятом выпуске видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы продолжаем рассказ об истории центра города.
Сегодня вы узнаете:
как липчане в XIX веке устраивали «батлы» на колоколах;
о том, что в городе были две Красные площади;
какие недоразумения возникли при визите в Липецк младшего брата Николая II;
как учившиеся в городе немецкие летчики спасли Христорождественский собор;
что пришлось сделать Василию Сталину, когда он проиграл в домино;
и чем знаменит двор-колодец, в котором липчане загадывают желания.
как липчане в XIX веке устраивали «батлы» на колоколах;
о том, что в городе были две Красные площади;
какие недоразумения возникли при визите в Липецк младшего брата Николая II;
как учившиеся в городе немецкие летчики спасли Христорождественский собор;
что пришлось сделать Василию Сталину, когда он проиграл в домино;
и чем знаменит двор-колодец, в котором липчане загадывают желания.
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