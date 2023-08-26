«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Василия Сталина

В пятом выпуске видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы продолжаем рассказ об истории центра города.

Сегодня вы узнаете:



как липчане в XIX веке устраивали «батлы» на колоколах;



о том, что в городе были две Красные площади;



какие недоразумения возникли при визите в Липецк младшего брата Николая II;



как учившиеся в городе немецкие летчики спасли Христорождественский собор;



что пришлось сделать Василию Сталину, когда он проиграл в домино;



и чем знаменит двор-колодец, в котором липчане загадывают желания.