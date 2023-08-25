Происшествия
44 минуты назад
Липецкий автовокзал снова «заминировали»
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Здание вокзала проверяют спецслужбы.
Сегодня утром на липецкий автовокзал на проспекте Победы позвонил неизвестный и сообщил, что в здании заложено взрывное устройство.
— Все сотрудники и пассажиры тут же были оперативно выведены из здания на безопасное расстояние. Сейчас здание автовокзала оцеплено. Его обследуют силовики, — сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления дорог и транспорта.
Пассажир Потапов, который купил билет на 9.35 в Данков, позвонил в GOROD48 и сообщил, что вот уже второй час стоит на улице, и что все ждут приезда кинолога. И его эта ситуация сильно раздражает.
Автовокзал «Липецк» регулярно попадает в сводки происшествий. Примечательно, что ровно год назад, 25 августа, на автовокзале также была объявлена эвакуация. Тогда ее причиной стало письмо с угрозами, пришедшее на электронную почту учреждения
— Все сотрудники и пассажиры тут же были оперативно выведены из здания на безопасное расстояние. Сейчас здание автовокзала оцеплено. Его обследуют силовики, — сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления дорог и транспорта.
Пассажир Потапов, который купил билет на 9.35 в Данков, позвонил в GOROD48 и сообщил, что вот уже второй час стоит на улице, и что все ждут приезда кинолога. И его эта ситуация сильно раздражает.
Автовокзал «Липецк» регулярно попадает в сводки происшествий. Примечательно, что ровно год назад, 25 августа, на автовокзале также была объявлена эвакуация. Тогда ее причиной стало письмо с угрозами, пришедшее на электронную почту учреждения
2 464
Ввп
Коммунист