Происшествия

44 минуты назад

Липецкий автовокзал снова «заминировали»

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#автовокзал #угроза
2
Липецкий автовокзал снова «заминировали»

Здание вокзала проверяют спецслужбы.

Сегодня утром на липецкий автовокзал на проспекте Победы позвонил неизвестный и сообщил, что в здании заложено взрывное устройство.

— Все сотрудники и пассажиры тут же были оперативно выведены из здания на безопасное расстояние. Сейчас здание автовокзала оцеплено. Его обследуют силовики, — сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления дорог и транспорта.

Пассажир Потапов, который купил билет на 9.35 в Данков, позвонил в GOROD48 и сообщил, что вот уже второй час стоит на улице, и что все ждут приезда кинолога. И его эта ситуация сильно раздражает.  

Автовокзал «Липецк» регулярно попадает в сводки происшествий. Примечательно, что ровно год назад, 25 августа, на автовокзале также была объявлена эвакуация. Тогда ее причиной стало письмо с угрозами, пришедшее на электронную почту учреждения
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#автовокзал #угроза
2

Комментарии (2)

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Ввп

34 минуты назад
Не какие кинологи ничего не обследуют милиция стоит посередине уже второй час информацию ни кто не доводит
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Коммунист

35 минут назад
А нас то за что?
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
38
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

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